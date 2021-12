Accessibilità poliambulatorio Sant’Antonino. Il PD Castelbuono scrive al direttore ASP

Al Direttore Generale ASP Palermo

Dott.ssa Daniela Faraoni

e.p.c. al Sindaco di Castelbuono

Sig. Mario Cicero

(Riceviamo e pubblichiamo) – Presso i locali dell’ex Ospedaletto di S. Antonino di Castelbuono è possibile fruire di servizi essenziali per i cittadini quali il Poliambulatorio, il Consultorio Familiare e la Guardia Medica. In più, in questo tempo di pandemia, è possibile prenotare la vaccinazione contro il Covid-19.

Ventuno scalini separano la fruibilità di questi servizi alle persone con fragilità; non funziona, e da mesi, l’ascensore che permette l’accesso ai locali per chi temporaneamente o permanentemente vive una condizione di non autonomia motoria.

Il superamento delle barriere architettoniche è un obbligo normativo ma anche e soprattutto un dovere sociale.

Per tali ragioni siamo certi di un Suo autorevole intervento per rendere pienamente fruibili i servizi essenziali e determinare reali pari opportunità relativamente al diritto alla salute.

L’occasione è gradita per porgere cordialità e gli auguri per le imminenti festività.

Castelbuono, lì 06 dicembre 2021 Per il Coordinamento

Il Segretario |Vincenzo Capuana