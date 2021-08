Via Umberto I

Via Mario Levante

Stamane si segnala un incredibile accumulo di immondizia in pieno centro a Castelbuono presso via Umberto I all’altezza di Cortile Marguglio e in via Mario Levante all’altezza della fontana “San Vito”.

Sono ancora ignote le ragioni che hanno determinato l’accumulo con i conseguenti malumori dei residenti.