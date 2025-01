Acqua torbida: disagi per i cittadini che lamentano scarsa tempestività nella comunicazione

Le piogge degli ultimi giorni hanno causato l’intorbidimento delle acque di alcune sorgenti che alimentano gli acquedotti di Castelbuono e di altri comuni delle Madonie. Sulle cause di tale fenomeno ci sarebbe tanto di cui discutere, ma questa non è la sede opportuna.

I disagi si sono fatti sentire soprattutto per i cittadini, che lamentano una mancata comunicazione tempestiva riguardo alla chiusura dell’acqua in ingresso. La comunicazione ufficiale da parte del Comune di Castelbuono, in cui si invitava la cittadinanza a chiudere i contatori in entrata, è stata diffusa soltanto nella mattinata di sabato. Tuttavia, a quel punto, molte vasche e recipienti si erano già riempiti di acqua torbida, generando ulteriori disagi e preoccupazioni tra i residenti. Nell’ultimo aggiornamento, il Comune di Castelbuono ha informato la cittadinanza che sono stati puliti i serbatoi di accumulo, dopo aver sospeso l’immissione nella condotta idrica dell’acqua proveniente dalle sorgenti che hanno causato la torbidità.

Attualmente i serbatoi si stanno riempiendo lentamente, ma la portata di arrivo è ridotta. L’amministrazione conta di riprendere ad erogare l’acqua il prima possibile. Pertanto, si invita chi dispone di riserve d’acqua sufficienti a mantenere chiuso il contatore in entrata anche nella giornata di domenica 19 gennaio. Chi invece ha esigenze specifiche potrà aprire il contatore, qualora l’acqua venga erogata regolarmente, avendo l’accortezza di utilizzarla solo per usi igienico-sanitari.