Acustica e visibilità nella progettazione di teatri e sale per concerti

(Riceviamo e pubblichiamo | di Nicolò Piro)

Nell’architettura del teatro, l’unica questione centrale è sempre stata come ottenere un rapporto ottimale tra vista e acustica per ogni posto. Dall’antichità ai tempi moderni, gli architetti della costruzione del teatro si sono posti questa domanda e non sono stati in grado di trovare una risposta conclusiva e soddisfacente fino ad oggi.

Sebbene fosse teoricamente possibile per loro realizzare una costruzione ottimale, ciò non poteva essere ottenuto con le condizioni che un edificio teatrale avrebbe altrimenti dovuto soddisfare. Se si considera che oltre a una buona visione e un buon udito degli attori o dell’orchestra, va considerata anche l’economia dei posti, visto che si ha un certo numero minimo di spettatori – soprattutto quando non c’erano finanziamenti statali per la cultura e questo è ancora oggi a seconda del numero di posti in molti paesi – necessari per coprire i costi sostenuti per gli stipendi, la tecnologia e le scenografie. In questo modo, gli architetti non solo sono stati in grado di rimanere fedeli a un principio architettonico, ma hanno dovuto elaborare tutti gli aspetti rilevanti e integrarli nel progetto. Con il crescente numero di incendi e incidenti, anche i componenti legati alla sicurezza hanno svolto un ruolo crescente. Il palco doveva essere costruito in modo diverso rispetto a prima e non poteva più soddisfare le semplici condizioni per una buona visuale da tutte le sedute. Senza contare, naturalmente, il fatto che oltre all’economicità dell’edificio, l’edificio in quanto tale non doveva essere troppo costoso, poiché anche i debiti dovevano essere ripagati in tempi ragionevoli.

Proprio per questi aspetti, solo l’auditorium può essere l’elemento più importante da costruire per un teatro per un architetto. Ma la considerazione è soltanto riduttiva se viene dimenticato è luogo di cultura totale e trascurate l’ aspetto storico-sociologico del teatro moderno: ieri e oggi. All’inizio questo può sembrare sorprendente, poiché si potrebbe pensare che il palcoscenico debba effettivamente rappresentare la cosa più importante. Ma se si mette il palcoscenico al centro della costruzione, si scopre subito che c’è davvero poco da costruire sul palcoscenico stesso, poiché questo luogo del teatro deve essere soprattutto una cosa: flessibile!

Se un palco non è flessibile, non puoi suonare ogni pezzo che il pubblico vorrebbe. Sarà difficile eseguire una messa in scena con centinaia di protagonisti, che oggi è del tutto irrealistica, ma è stata una buona pratica fino alla fine del XIX secolo, quando il palco si tiene a forma triangolare e ha solo una piccola uscita in alto. Questo esempio esagerato ha lo scopo di dimostrare che un architetto ha meno libertà di costruire il palcoscenico rispetto all’auditorium.

Oltre agli aspetti funzionali come disposizione dei posti a sedere, numero di gradinate, numero di posti per segmento, nell’auditorium si può piuttosto vivere la libertà artistica, soprattutto per quanto attiene la decorazione, la posizione delle sorgenti luminose e delle tende oltre che i materiali utilizzati complessivamente. Che questo ovviamente non abbia avuto un ruolo così centrale all’inizio della costruzione del teatro nella prima antichità è probabilmente dovuto alla politica del teatro da un lato: il dramma era la cosa o il dato preminente.

Il teatro dell’antichità e quello di Epidauro, per antonomasia

Tutti possono immaginare subito la sua organizzazione: un semicerchio, anche un po ‘di più: l’auditorium racchiudeva per almeno la metà il palcoscenico rotondo. L’auditorium o le poltrone avrebbero potuto essere posizionati completamente attorno al palco, ma non sarebbe stato più possibile per gli attori salire e scendere, cosa che sarebbe stata fatta semplicemente uscendo dal palco. Anche qui gli architetti avrebbero dovuto progettare tunnel o altri percorsi. La variante costruttiva più conveniente, e pertanto più economica, era quella di non chiudere completamente l’auditorium attorno al palco.

Poiché il palcoscenico del teatro antico si estende molto lontano nell’auditorium, la maggior parte dei posti aveva un’ottima visuale di ciò che stava accadendo sul palco, se non erano ostruiti da grandi scenografie. Ed è proprio a questo punto che c’è uno svantaggio degli antichi edifici teatrali: difficilmente ammettono scenografie se non si vuole negare a una parte del pubblico la visione di ciò che sta accadendo. In tal caso, gli striscioni con paesaggi potevano essere attaccati solo sullo sfondo, a condizione che ciò fosse necessario per la messa in scena. Dato che 2000 anni fa in Grecia e in Italia faceva piacevolmente caldo, almeno verso la sera d’estate, le produzioni potevano tranquillamente svolgersi all’aperto. Quindi non avevi bisogno di illuminazione, poiché stavi lavorando con la luce diurna, né di tecnologia di sicurezza contro gli incendi, poiché non era necessaria a causa della mancanza di illuminazione.

L’avanzata trionfante del teatro non dovrebbe tardare ad arrivare e l’espansione nel nord Europa dovrebbe portare difficoltà inaspettate. Più a nord si arriva, più brevi diventano le estati, quando la sera è ancora caldo e accogliente per stare seduti in silenzio per un’ora buona senza avere i primi sintomi di freddo. Quindi è stato necessario inventare qualcosa. E la cosa più ovvia era la copertura dell’antico edificio del teatro. Due nuovi gravi problemi non si sono fatti attendere: l’illuminazione e l’acustica. Sebbene si possano lasciare spazi vuoti in un tetto per far entrare la luce, ciò non significherebbe che sarebbe più caldo nell’edificio. Nel bene e nel male, dovevano essere installati fuochi aperti sotto forma di candele e lampade a olio. Non esattamente le luci più sicure in una struttura in legno, ma le uniche disponibili.

L’invenzione della corrente elettrica e della lampadina portare qui notevoli vantaggi, ma bisogna aspettare alcuni secoli per questa innovazione nel Medioevo e all’inizio dell’era moderna. Oltre all’illuminazione, c’era un altro problema con molti più svantaggi, cioè l’ acustica. Poiché le gradinate del pubblico erano disposte in ordine crescente, per dare a chi era seduto più indietro l’opportunità di avere una buona visuale, il palco era inevitabilmente situato nel punto più basso dell’edificio e quindi aveva il punto più basso sotto il tetto. Questa condizione fisica ha determinato la prevalenza di un’ acustica insoddisfacente.

Per un certo tempo esistettero solo soluzioni temporanee a questo problema, considerata la impossibilità di evitare di mantenere la più ridotta possibile la distanza dal palco al soffitto. Tutti hanno già sperimentato l’effetto negativo che questo crea nella loro vita. Ad esempio, se entri in una chiesa grande, p.e. Nelle cattedrali gotiche, si era quasi tentati di lasciar andare una breve protesta. L analisi e lo studio, la ricerca e l’ innovazione continua furono stimolati dal progredire della Fisica tecnica e dalle conoscnze sul suono’eco e il riverbero ci affascinano ancora e ancora.Il riverbero, e talvolta anche l’effetto eco, è creato da grandi superfici piatte che danno al suono l’opportunità di riflettere e quindi essere riflesso nello spazio concluso. Tuttavia, è necessaria una certa <distanza di base> in guisa che il suono possa propagarsi di conseguenza. Poiché i soffitti o volte in un teatro o in una sala da concerto di solito risultano essere costituiti proprio da queste superfici piatte, la distanza di base e le dimensioni/proporzioni dello spazio sono la giusta soluzione, assieme ad altri aspetti, come l’elevato numero di spettatori, a regolare in maniera positiva l’effetto di riverbero (più esatto: tempo di reverbero).

In un edificio relativamente moderno, la Filarmonica di Berlino di Hans Scharoun, questo effetto di riverbero è stato risolto in maniera efficace regolando la propagazione del suono verso l’alto con il ricorso a superficie veliche. Donde in ragione della forma convessa aggiuntiva (vista dal basso), il suono non viene riflesso dalle vele ma diffuso. Questo dà alle onde sonore l’opportunità di non moltiplicarsi, mentre la propagazione in tutte le altre direzioni rimane inalterato. Insomma Un modo intelligente e futuristicamente coordinato per contrastare l’effetto.