Adele Salerno e Roberto Mitra vincono il Memorial Guido Mitra 2023

Adele Salerno del tc Gangi è la campionessa 2023 con una finale strepitosa contro la più esperta e favorita della viglia Pistolesi del tennis friends di Casteldaccia.

Partenza a razzo della Pistolesi che si porta sul 4/1 nel primo parziale complice una Salerno un po’ tesa vista la giovane età e l’importanza della posta in palio, ma poi inaspettatamente la giovane tennista gangitana riesce a rimontare vincendo il primo parziale per 6/4.

Il secondo set vede la Salerno ottenere subito un break in avvio e poi gestire con sicurezza complice anche una Pistolesi meno brillante del solito.

Primo titolo meritato per Adele che si conferma una delle promesse del tennis Madonita.

Nel maschile partita molto intensa e combattuta tra la testa di serie numero 1 Gattuccio di Palermo e Mitra di Castelbuono; primo set molto tirato fino al 3 pari dove il castelbuonese riesce a trovare un break decisivo per portarsi a casa il primo parziale.

Il secondo set vede ancora grande battaglia punto a punto con il giocatore di casa che riesce però a spuntarla e bissare il titolo vinto nel 2021.

Partita molto combattuta su ogni punto, molto tattica e infarcita di vincenti e belle giocate da parte di entrambi i contendenti che divertono il numeroso pubblico presente.

Due settimane di gare intense che hanno visto la partecipazione di numerosi atleti da tutta la provincia e un folto pubblico.

Il tennis club Castelbuono si conferma ancora una volta una eccellenza in termini di organizzazione e ospitalità.

Appuntamento stasera per il Tano Ventimiglia trophy, torneo di beneficienza in collaborazione con Telethon.

Vi aspettiamo numerosi