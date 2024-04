L’Opera dei Pupi di Cuticchio in teatro a Cefalù

Nell’ambito del progetto Living and Learning in Sicily, che ha visto un gruppo di cittadini statunitensi e canadesi in visita al Comune e che consente loro di vivere l’esperienza come fossero cittadini locali per l’apprendimento della lingua italiana, si svolgerà uno spettacolo gratuito all’interno del teatro comunale Cicero.

L’appuntamento è per lunedì 8 aprile alle ore 21 con il famoso “Orlando Furioso” della Compagnia dei Figli d’Arte Cuticchio. Un’occasione per conoscere da vicino una delle tradizioni più longeve di Sicilia, quella dell’opera dei pupi e di stabilire un momento d’incontro tra i cittadini di Cefalù e gli ospiti stranieri che vedranno la rappresentazione.

Lo spettacolo è organizzato da Road Scholar con la collaborazione del Comune di Cefalù.