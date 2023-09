Affidamento del Rifugio Grifone. Un nuovo modello di gestione dei beni pubblici basato sulla cultura montana e la partecipazione pubblica

Un modello innovativo di affidamento dei beni pubblici che guarda alla cultura della montagna e alla partecipazione pubblica.

Il Grifone è una struttura del Comune di Petralia Sottana posta in un punto strategico del Parco delle Madonie, sulla porta di accesso per l’area di Piano Battaglia. Grazie ad interventi effettuati negli anni precedenti, la struttura presenta ottime prestazioni energetiche e dotazioni per la produzione di energia d a fonti rinnovabili e ora si vuole guardare avanti.

L’obiettivo principale dell’Amministrazione di Petralia Sottana è di proporre un bando di affidamento partecipato, secondo il modello descritto dal Forum Disuguaglianze e Diversità (Proposta n. 9) con particolare attenzione allo sviluppo di attività legate alla sensibilizzazione ambientale e la cultura della montagna. Il modello proposto non è basato solo su criteri meramente economici ma il futuro affidatario dovrà garantire l’approvvigionamento di beni e servizi a km 0, l’organizzazione di iniziative volte alla diffusione della cultura della montagna (escursioni, visite guidate, convegni, momenti di educazione ambientale, mostre, ecc) e sarà chiamato a sviluppare un progetto di rivitalizzazione della struttura. Seguendo il modello del bando partecipato, è stato indetto un incontro pubblico a cui hanno preso parte alcuni operatori e semplici cittadini interessati alle sorti della struttura, in quella sede sono state presentate le linee guida principali per l’affidamento della struttura.

È sorto un dibattito proficuo con interessanti proposte da parte dei presenti che saranno tenute in considerazione dall’Amministrazione di Petralia Sottana che si ritiene soddisfatta per questo importante momento di cittadinanza attiva e partecipe alle dinamiche di sviluppo economico e sociale della comunità.