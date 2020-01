Affidata la gestione delle piste di Piano Battaglia

La Città Metropolitana di Palermo comunica che in data odierna è stata celebrata su piattaforma ME.PA. la gara relativa al “Servizio annuale per la gestione delle piste da discesa, dei sentieri di collegamento e dei sentieri naturalistici della Mufara, ricadenti nell’area sciabile attrezzata di Piano Battaglia. Stagione invernale 2019-2020 – Stagioni estate – autunno 2020”.

È risultata aggiudicataria provvisoria l’impresa “Impianti e Asfalti s.r.l.” che ha presentato un ribasso del 32,25%. Si procederà, in tempi brevi, a richiedere la documentazione di rito per l’aggiudicazione definitiva e a convocare presso gli uffici della Direzione la suddetta impresa per l’organizzazione del servizio in questione.

fonte: Madonielive.com)