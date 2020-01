Aggiornato il sito internet della Pro Loco Castelbuono

Con questa iniziativa, attuata da oltre 10 anni, la Pro Loco si è prefisso lo scopo di fungere da catalizzatore e vetrina per le attività di promozione turistica, culturale, enogastronomica del territorio.

Il sito è stato realizzato in maniera intuitiva da un noto professionista castelbuonese e la sua “navigazione” è molto semplice. Dal suo interno è possibile collegarsi a tutte le attività enogastronomiche di Castelbuono

E’ suddiviso in diverse sezioni: come arrivare, cosa vedere, chiese, musei, tipicità, link utili, dove alloggiare, locali pubblici, numeri utili, itinerari ed escursione et.

E’ consultabile in tutte le lingue straniere conosciute nel mondo

L’ottimizzazione del sito è funzionale al suo posizionamento nelle pagine di risposta dei motori, che a sua volta risulta essere funzionale alla visibilità dei prodotti/servizi venduti.

La strategia alla base di questo progetto di web marketing è far ottenere al sito la massima visibilità. Coerentemente con l’obiettivo, la tattica principale è portare il proprio sito web ai primi posti nelle pagine dei risultati di un motore di ricerca, allo scopo di renderli più visibili di quelli dei concorrenti, e quindi preferibili.

Com’è noto la Pro Loco ha sottoscritto una convenzione con l’Università degli studi di Palermo per consentire agli studenti universitari di attuare un tirocinio presso di essa.

Nel 2019 uno studente universitario castelbuonese, in base alla citata convenzione, ha aggiornato egregiamente la sezione relativa a tutte le attività alloggiative esistenti, svolgendo un lavoro certosino, contattando tutte le attività esistenti a Castelbuono. Ha fatto un ottimo lavoro.

Qualora, pero, in detta sezione, ci dovessero imperfezioni o lacune la Pro Loco provvederà immediatamente alla integrazione e/rettifica dei dati. Sarà sufficiente inviare una email a prolococastelbuono@libero.it o telefonare al 3896893810.

L’opera di aggiornamento delle altre sezioni continuerà anche nel 2020. Con la presente si invitano i titolari di attività commerciali, di qualsiasi genere, a consultare il sito www.prolococastelbuono.it, ed inviare la propria richiesta di inclusione, rettifica e/integrazione.

Tutte le suddette operazioni non comporteranno alcun onere a carico dei richiedenti.

Si precisa, al fine di dare una corretta informazione, che il nostro sito non è sostitutivo di altre inziative similari attuate od in corso di attuazione nel nostro Comune.