Agli eventi D&G protagonisti anche i dolci Fiasconaro

L’azienda madonita a Siracusa con le sue produzioni artigianali

(ANSA) – PALERMO, 14 LUG – Fra i protagonisti degli eventi speciali organizzati tra Siracusa e Marzamemi da Dolce&Gabbana durante la celebrazione dei primi 10 anni di Alta Moda, in passerella anche Fiasconaro, la pluripremiata azienda dolciaria madonita, con le sue creazioni di alta gamma.

Profumo di agrumi e colori mediterranei hanno dato vita al perfetto connubio fra Alta Moda e Arte della Pasticceria, sullo sfondo delle cornici paesaggistiche dove si sono svolte le sfilate delle collezioni D&G davanti a circa 700 star e celebrities.

Fiasconaro, così come i due stilisti, “ha reso omaggio alla Sicilia e alle sue produzioni, ingredienti immancabili della tradizione mediterranea, coinvolgendo gli ospiti – si legge in una nota dell’azienda dolciaria – in un’esperienza di sapori, aromi e profumi. Protagonisti i panettoni con i loro abbinamenti che hanno esaltato e arricchito una selezione dei migliori dolci siciliani – dai cannoli alle cassatine, fino al gelato di campagna, torrone, dolcetti di mandorla e frutta secca caramellata”. (ANSA).