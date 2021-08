Al Castello terzo laboratorio per bambini e adulti del ciclo “L’Orto dell’Arte”. Interverrà Cecilia Villanova, esperta in progetti educativi

A seguito della presentazione lo scorso 28 luglio del progetto L’Orto dell’Arte, ideato dall’Associazione “Il Cinghiale e la Balena” in collaborazione con il Dipartimento Progetti Partecipativi del Museo Civico, si sono svolti i primi laboratori gratuiti nell’area adiacente al Castello dei Ventimiglia. Le attività prevedono il coinvolgimento della popolazione per riuscire a realizzare un giardino-orto didattico urbano dedicato ad approfondire il rapporto tra arte e natura e aperto.Per ragioni di sicurezza anti-Covid-19 i posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione, al fine di consentire un’organizzazione funzionale alle attività.

Per info e prenotazioni è possibile contattare Luigi Ciotta.

telefono: 338-1111899

e-mail: luigi.ciotta@gmail.com

Qui di seguito il programma delle attività che andranno avanti fino al 10 Agosto per poi riprendere a partire dal mese di Settembre.

28 Luglio h 17:30 presentazione progetto – Museo Naturalistico “F. Minà Palumbo”

29 Luglio h 17:30 – Scalinata del Castello / spazio dedicato all’Orto

Laboratorio rivolto ad adulti – max 10 persone (no fascia d’età) Conducono Luigi Ciotta e Pīnar Bekaroglu

Interviene: Giuseppe Villanova – Agronomo

30 Luglio h 10:00 – Scalinata del Castello / spazio dedicato all’Orto

Laboratorio rivolto a ragazzi (età 7-11) – max 10 partecipanti Il laboratorio verrà svolto in Italiano e in Inglese

Conducono Luigi Ciotta e Pīnar Bekaroglu

Interverrà: Cristina Ricca – Docente

2 Agosto 18:00 – Scalinata del Castello / Orto dell’Arte

Laboratorio rivolto agli anziani – max 15 partecipanti Conducono Luigi Ciotta e Pīnar Bekaroglu

3 Agosto 18:00 – Scalinata del Castello / Orto dell’Arte

Rivolto a tutti i partecipanti del gruppo (adulti, bambini, anziani)

Conducono Luigi Ciotta e Pīnar Bekaroglu

Interverrà: Cecilia Villanova – Esperta in progetti educativi, di partecipazione e cittadinanza attiva.

5 Agosto h 06:00 – 09:00 – Scalinata del Castello / Orto dell’Arte

Laboratorio rivolto ad adulti– max 15 partecipanti

h 06:00 – 06:45 Risveglio Muscolare (esercizi fisici legati al respiro ed al corpo)

Costruzione del camminamento in pietra dell’orto e suddivisione delle diverse aree del giardino. Conducono Luigi Ciotta e Damiano Fumagalli

5 Agosto h 16:00

Laboratorio rivolto a tutti – max 10 persone

Il laboratorio verrà svolto in Italiano, inglese e Francese

Conducono Luigi Ciotta, Pīnar Bekaroglu, Damiano Fumagalli e Alice Roma Costruzione del camminamento in pietra dell’orto e suddivisione delle diverse aree.

Materiali necessari: Acqua potabile. Vestiti comodi.

6 Agosto h 06:00 – Scalinata del Castello / Orto dell’Arte

Laboratorio rivolto ad adulti

Conducono Luigi Ciotta e Alice Roma

h 06:00 – 06:45 Risveglio Muscolare (esercizi fisici legati al respiro ed al corpo)

07:00 – 09:00 Costruzione del camminamento in pietra dell’orto e suddivisione delle diverse aree.

Materiali necessari: Acqua potabile. Vestiti comodi, materassini da yoga\stuoia e teli.

6 Agosto h 16:00 – Scalinata del Castello / Orto dell’Arte

Laboratorio rivolto a tutti – max 10 persone

Il laboratorio si tiene in Italiano, inglese e francese

Conducono Luigi Ciotta, Pīnar Bekaroglu, Damiano Fumagalli e Alice Roma

Costruzione del camminamento in pietra dell’orto e suddivisione delle diverse aree, inizio progetta- zione spirale erbe aromatiche.

Materiali necessari: Acqua potabile. Vestiti comodi.

9 Agosto h 06:00 – 09:00 – Scalinata del Castello / Orto dell’Arte

Laboratorio rivolto ad adulti – max 10 persone

Conducono Luigi Ciotta e Alice Roma

h 06:00 – 06:45 Risveglio Muscolare (esercizi fisici legati al respiro ed al corpo) 07:00 – 09:00 Costruzione Spirale erbe aromatiche

Materiali necessari: Acqua potabile. Vestiti comodi, materassini da yoga\stuoia e teli.

9 Agosto h 17:00 – Scalinata del Castello / Orto dell’Arte

Laboratorio rivolto a tutti – max 10 persone

Il laboratorio verrà svolto in Italiano, inglese e Francese Conducono Damiano Fumagalli e Alice Roma Spiegazione e Costruzione Spirale erbe aromatiche Piantumazione erbe aromatiche

Materiali necessari: Acqua potabile, vestiti comodi

10 Agosto h 17:00 – Scalinata del Castello / Orto dell’Arte

Laboratorio rivolto a tutti – max 10 persone Conducono Luigi Ciotta e Pīnar Bekaroglu Piantumazione erbe aromatiche