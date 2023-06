Al Centro Sud l’Open Day “Summer Camp 2023”

In vista del periodo estivo si è prevista la realizzazione di un Summer Camp, organizzato in comune con il Comune di Castelbuono e gli Assessorati con deleghe alla cultura, allo spettacolo e alle politiche sociali e inclusive aperto a tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni. Tali attività formative verranno presentate mediante un Open Day gratuito, aperto a tutta la cittadinanza, che si svolgerà martedì 13 giugno alle ore 19:00 presso il Centro Sud di Via Umberto I, e sarà un’occasione per mostrare attraverso dimostrazione le attività che saranno ad oggetto delle attività estive:

Lab Cinema

Il laboratorio di cinema offre ai ragazzi l’opportunità di imparare l’uso delle tecnologie audiovisive e di sviluppare le loro abilità recitative. Attraverso il lavoro con la macchina da presa, i partecipanti impareranno a creare scene coinvolgenti e a cogliere l’importanza della regia e del saper lavorare in sinergia. Inoltre, avranno l’occasione di impiegare spazi del territorio (monumenti, siti archeologici e naturalistici…) come set esterno, imparando a valorizzare le risorse del loro territorio. I ragazzi avranno la possibilità di vivere l’esperienza di un vero set cinematografico, realizzando un mediometraggio in tutte le sue fasi, presentandolo al pubblico durante la serata conclusiva.

Si immergeranno nel mondo della produzione cinematografica, giocando ai mestieri del cinema: attore, regista, direttore della fotografia, assistente alla regia, operatore di ripresa, fonico di presa diretta, truccatore, direttore di produzione, scenografo, costumista, montatore, responsabile effetti speciali, location manager, casting director.





Lab Doppiaggio

Il laboratorio di doppiaggio insegna ai ragazzi la dizione, la tecnica vocale e l’arte dell’immedesimazione. I partecipanti avranno l’opportunità di mettere in pratica le loro abilità creative ed interpretative, imparando a sincronizzare le parole con le azioni e le emozioni dei personaggi. Inoltre, il laboratorio promuove valori civici e di cittadinanza, incoraggiando i ragazzi ad esplorare le tematiche delle scene doppiate e ad approfondire la comprensione del mondo che li circonda. Grazie a questo laboratorio, i ragazzi potranno sviluppare la propria creatività e acquisire competenze utili in ambito comunicativo. I ragazzi vivranno l’esperienza indimenticabile di doppiare scene di film, serie TV, cartoni animati, documentari dal valore civico ed educativo, apprendendo la tecnica vocale necessaria al doppiaggio, ad andare in sync seguendo il labiale dell’attore o del loro personaggio animato preferito. Oltre ad essere un’attività estremamente divertente, potrà svelare ai ragazzi inclinazioni innate alla materia doppiaggio. Anche nel caso i ragazzi non abbiano imparato a leggere, questa attività potrà essere realizzata ed offrire loro grande divertimento, grazie all’impiego di copioni con caratteri grandi e simboli disegnati in sostituzione del testo. Le battute in tal caso, potranno essere suggerite prima e durante, così da offrire loro un’esperienza il più soddisfacente possibile.



Lab Radio

Il laboratorio di radio offre ai ragazzi l’opportunità di imparare le basi della comunicazione radiofonica. I partecipanti potranno creare contenuti radiofonici professionali, apprendendo le tecniche di conduzione, di intervista e di regia.

Utilizzando strumenti di registrazione e montaggio audio all’avanguardia, i ragazzi potranno anche sperimentare con la creazione di jingle, effetti sonori, spot e contributi radiofonici.

Il laboratorio di radio promuove inoltre l’ascolto attivo e il rispetto delle opinioni altrui, incoraggiando i ragazzi ad esprimere le proprie idee e a lavorare in squadra.

Insieme ai ragazzi, a seconda delle tematiche che sono più di loro interesse, si progetterà e realizzerà un programma radiofonico. I ragazzi potranno quindi sviluppare laloro creatività e capacità assertiva nello scrivere e nel condurre una trasmissione radiofonica! La scelta della musica verrà effettuata dai ragazzi relativamente anche alle tematiche che hanno scelto di affrontare nei loro talk. Per il programma saranno designati i vari ruoli che ogni partecipante ricoprirà: conduttore, co-conduttore, autore/redattore, regista video e regista audio (che si occuperanno, guidati dai tutor, della parte tecnologica della messa in onda).

Fuori La Voce è una realtà nata a Roma nel 2018 e attiva in tutto il territorio nazionale, ideata per far conoscere ai ragazzi e alle scuole, l’esperienza professionale dei mestieri del mondo del cinema, della radio e del doppiaggio.

​Per far divertire i ragazzi, garantendo loro un’esperienza fuori dall’ordinario e altamente formativa, che non vedranno l’ora di raccontare.



Uno dei grandi punti di forza di Fuori La Voce è senza dubbio rappresentato dal parterre di docenti costituito da professionisti dello spettacolo, del doppiaggio, della radio e della comunicazione: attori, doppiatori, speaker radiofonici, giornalisti, esperti di comunicazione inclusiva (team: www.fuorilavocelab.com/team).

Attraverso lo studio e la concreta applicazione di tecniche impiegate nell’ambito della recitazione, del doppiaggio, della radio, della comunicazione carismatica efficace ed al public speaking, si vogliono fornire ai ragazzi, competenze mirate, sin da subito utilizzabili nella veicolazione delle conoscenze trasmesse dal sapere scolastico.

Particolare attenzione viene inoltre posta al voler integrare l’intero gruppo di lavoro, affinché l’inclusione diventi ragion d’essere di tutto il percorso. Tutti i moduli e le soft skill (competenze trasversali) sono progettate per essere specificatamente applicate e trasmesse al meglio anche ad alunni che necessitano di piani per l’apprendimento specifici (BES, DSA, ADHD e alunni con disabilità).

Svolge un ruolo centrale il professionista preposto a coordinare le attività di inclusione: il tutor DSA e ADHD specializzato nella comunicazione inclusiva ed in grado di trasmettere ad alunni con bisogni educativi speciali, le conoscenze e competenze, nonché saperle integrare con omogeneità nel gruppo di lavoro; attraverso il coinvolgimento di codici e linguaggi differenti in un percorso che consente di pianificare interventi personalizzati ed individualizzati rispondenti a bisogni specifici.

Si vuol trasmettere loro, dunque, un prezioso bagaglio di competenze efficaci alle quali poter attingere per rendere la loro comunicazione più consapevole e fluida, anche per fornire loro un potente ausilio durante la fase di esposizione dei contenuti oggetto di studio scolastico.

​Diverse sono le competenze trasversali comprese ed approfondite da questo tipo di percorso, che verranno attuate attraverso laboratori esperienziali, mutuati da ambiti quali: comunicazione carismatica, tecniche recitative, del doppiaggio, conduzione radiofonica, tecnologie audiovisive, neuro linguistica, psicotecnica, pensiero sistemico, mindfullness, tecniche di concentrazione, tecniche di problem solving.

Durante il percorso i ragazzi potranno sperimentare da vicino come lavorano le figure dello spettacolo e della comunicazione (i mestieri del set cinematografico, il doppiatore, lo speaker radiofonico), potendo:



– Vivere l’esperienza di un vero set, dove gireranno una produzione cinematografica.

– Doppiare scene di film, serie tv e cartoni animati.

– Lavorare in squadra, empatizzando verso un obiettivo comune, rafforzando autostima e capacità di stare in gruppo.

– Imparare a leggere e interpretare un copione

– Imparare ad utilizzare voce e corpo a seconda del mezzo e dello spazio espressivo impiegato (macchina da presa, sala di doppiaggio, studio radiofonico)

– Le regole basilari della dizione e della comunicazione efficace (prossemica, neurolinguistica, psicotecnica, linguaggio del corpo, movimento scenico, attività di inclusione).

– Come si idea, conduce e produce un programma radiofonico.

– Analizzare e decodificare messaggi del linguaggio cinematografico e radiofonico attraverso la sperimentazione diretta.



Al termine delle attività, i ragazzi avranno realizzato e rimarrà a loro, sempre accessibile dall’area riservata del sito di Fuori La Voce!: un mediometraggio, interamente realizzato dai ragazzi, che sarà presentato alle famiglie, durante la giornata finale, i video backstage delle attività svolte, le scene doppiate che saranno caricate sul sito e potranno essere accessibili dai ragazzi in ogni momento, il podcast audio e video del programma radiofonico realizzato dai ragazzi e l’attestato di partecipazione.

I partecipanti potranno comunicare la propria partecipazione al Summer Camp, compilando il modulo di pre-iscrizione al sito: www.fuorilavocelab.com/iscrizione

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.fuorilavocelab.com o contattare gli organizzatori al 320 3515652.