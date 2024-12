Al Cinema Di Francesca la prima del lungometraggio “ Francesco. Un film per abbondare nella speranza”

Il Cinema Di Francesca di Cefalù (PA) è pronto ad accogliere, lunedì 23 dicembre 2024 alle ore 16, la prima del lungometraggio “Francesco. Un film per abbondare nella speranza”, un’opera che si ispira alla vita e al messaggio senza tempo di San Francesco d’Assisi.

Diretto da Gregorio Battaglia, con le riprese e il montaggio curati da Cetty Messina e Simone Primo, il film racconta un viaggio di crescita e coraggio, in cui le difficoltà si trasformano in opportunità di riscatto. Protagonisti di questa straordinaria narrazione sono i ragazzi della Badiola – ospiti delle Comunità Alloggio Regina Elena e Carlo Acutis di Cefalù -, checon autenticità e passione hanno dato vita a una storia universale di speranza, fraternità e rinascita.

Il lungometraggio intreccia il messaggio spirituale del Santo d’Assisi con le sfide della vita contemporanea, offrendo al pubblico un’esperienza cinematografica emozionante e riflessiva. Attraverso le immagini e i dialoghi, il film invita a riscoprire il valore dell’umiltà, della solidarietà e del coraggio nell’affrontare le avversità.

La realizzazione del lungometraggio è stata possibile anche grazie al sostegno della Caritas della Diocesi di Cefalù che con i fondi 8×1000 ha finanziato con il progetto “iCARO” 4 laboratori socio-educativi che hanno visto la partecipazione dei giovani ospiti delle due Comunità Alloggio cefaludesi: il laboratorio di teatro per lo studio della sceneggiatura, la memorizzazione delle parti, le prove con il regista, quello artistico-creativo per la realizzazione di costumi e scenografie, quello musicale per la scelta dei brani e quello cinematografico per le riprese delle attività teatrali.

Appuntamento dunque il 23 dicembre alle ore 16 presso il Cinema Di Francesca a Cefalù per condividere un bel momento di speranza in vista delle prossime festività natalizie.

Ingresso libero.