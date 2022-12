Al Museo Civico “Rosaspina” Spettacolo di Teatro e musica di Serena Ganci e Gabriele Cicirello

Ascolta l'articolo

Partecipazione gratuita

27 dicembre 2022 ore 18.00

Sala del Principe, Museo Civico Castelbuono, Piazza Castello

Uno spettacolo toccante ed estremamente attuale va in scena al Museo Civico di Castelbuono martedì 27 dicembre alle ore 18.00. Serena Ganci e Gabriele Cicirello interpretano Rosaspina, rappresentazione che affronta in maniera delicata, con inserti musicali, la lacerante piaga della violenza perpetuata nei confronti del genere femminile, dando voce a tutte quelle donne che al contrario della bella addormentata non si sono mai svegliate da quell’incubo, trovando il loro carnefice dietro il principe azzurro.

Nel mondo muoiono ogni anno migliaia di donne per mano del loro compagno di vita. In Italia la media è di una donna ogni tre giorni.

“Ciò riguarda tutti da vicino, – annota Gabriele Cicirello – vogliamo quindi riscrivere dei racconti musicati che parlino delle tante Rosaspina attingendo dall’opera Ferite a morte di Serena Dandini.”

BIOGRAFIE

Serena Ganci, cantante, musicista e performer. Vive a Palermo insegna canto all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, continua a lavorare al fianco di Emma Dante e si occupa di formazione vocale per attori. Un’ artista poliedrica che unisce musica e teatro in modo personale e potente.

Gabriele Cicirello, attore di teatro e cinema. Nasce a Palermo nel 1991. Nel 2020 va in scena nello spettacolo “La fine del mondo” di Fabrizio Sinisi e debutta alla 42° edizione del festival teatrale di Asti. Successivamente partecipa a diversi film e serie come “Koza Nostra” di Giovanni Dota, “Esterno Notte” di Marco Bellocchio, “Spaccaossa” di Vincenzo Pirrotta, “The Bad Guy” di G.Stasi e G.Fontana.