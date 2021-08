Al parco urbano di Finale di Pollina festa per i Cavernicoli

Venerdì 13 agosto alle ore 21,30 al Parco Urbano di Finale di Pollina “CHIEDI CHI ERANO I CAVERNICOLI”

Un doveroso omaggio che l’amministrazione di Pollina vuole fare al gruppo cefaludese che negli anni ’80 diventò famoso in tutta Italia grazie alla loro partecipazione settimanale a trasmissioni come Domenica In e Buona Domenica di Maurizio Costanzo.

Nico Marino, Leandro Parlavecchio, Pio Pollicino, Ammonio Augello e Gigi Nobile i Cavernicoli che hanno saputo divertire intere generazioni di italiani.

Sarà il giornalista Mario Macaluso, ha raccontare la Cefalù di quel periodo e dei personaggi che resero la cittadina normanna famosa nel mondo.

Da Pino Spinosa che organizzava la Cefalù-Gibilmanna e dell’architetto “Volante” Ninni Runfola, alla “Caverna di Cefalù” del barone Agnello dove sono nati i Cavernicoli.

Parteciperanno alla serata gli attori Ernesto Ponte, Antonio Pandolfo e Marco Manera.

Presenta la serata Eliana Chiavetta.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.