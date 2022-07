Al Sea Palace il «festival del cinema di Cefalù» con 3 giorni di film 

Ascolta l'articolo

Si terrà presso il Sea Palace il «Festival del cinema di Cefalù». L’appuntamento è dal 31 agosto al 2 settembre con tre serate che vedranno la proiezione dei film finalisti e la premiazione dei vincitori. «Questa nuova edizione del festival sarà all’insegna di tante novità – commenta il presidente Mario Macaluso – e si terrà in uno scenario unico, il Sea Palace, che solo può far toccare con mano i cambiamenti che il mondo del cinema sta vivendo in questi anni. La Giuria del festival, formata da 541 esperti di cinema che operano in tutto il mondo, ha concluso i suoi lavori. Ieri abbiamo annunciato Violante Placido quale attrice più brava. Da martedì faremo conoscere gli altri vincitori».