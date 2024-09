Al via la stagione teatrale 24/25 a Spazioscena

L’Associazione Spazioscena, grata ai soci che hanno seguito con affetto le varie attività della stagione passata, ripropone per il 2024 – 2025 una serie di appuntamenti teatrali conditi da attività collaterali.

Per il momento vi forniamo il calendario degli spettacoli dell’ultimo trimestre del 2024, in attesa di fissare le date per il proseguimento della stagione.

5 ottobre 2024 ore 21:15

ANTIGONE – Il sogno della farfalla

Officine Jonike Arti – Reggio Calabria

Liberamente ispirato al romanzo filosofico-poetico-teatrale “La Tomba di Antigone” di Maria Zambrano

Di Donatella Venuti

Regia Americo Melchionda

Con Maria Milasi e Americo Melchionda

30 novembre 2024 ore 21:15

IZZERA (va alla Merica)

Teatro Atlante – Palermo

di Michele Cecchini

con Preziosa Salatino

21 dicembre 2024 ore 21:15

AMOR CHE TI STRUGGE CHIAMALO PAZZIA. La notte insonne di una piccola capinera

Tratto da “Storia di una capinera” di Giovanni Verga

Rebetiko Produzioni – Catania

Di e con Chiaraluce Fiorito

Arpa Debora Mazzola

Inoltre, Domenica 3 novembre 2024 alle ore 17 avremo il piacere di ospitare il Prof. Camillo Palmeri con

TURANDOT, riflessioni sull’opera lirica

di Camillo Palmeri

Spazioscena laboratori

Dal 7 ottobre

Fare teatro per vivere meglio

Laboratorio di teatro creativo per adulti a cura di Annamaria Guzzio (teatroterapista I.T.E.) presso i locali dell’Associazione Spazioscena, a cadenza settimanale.

13 ottobre – 10 novembre – 29 dicembre ore 17

Pagine in LAC

Pomeriggi di lettura attiva consapevole condotti da Annamaria Guzzio, esperta nell’uso delle storie per incrementare il benessere e la crescita personali, a cadenza mensile presso Monkey – fast food gourmet (Corso Umberto I 53, Castelbuono).

Inoltre, da gennaio 2025 Spazioscena avrà il piacere di ospitare la compagnia Teatribù e la sua bottega teatrale condotta da Stefania Sperandeo.

Per maggiori informazioni sulle attività ottobre-dicembre, clicca QUI e scarica la brochure.