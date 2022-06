Alcune considerazioni di Antonino Brancato sul risultato elettorale

Ascolta l'articolo

IL CAMPO LARGO E IL MISTERO DI SVOLTA POPOLARE di Antonino Brancato

(Riceviamo e pubblichiamo) – Prima di ogni considerazione desidero augurare buon lavoro al rieletto Sindaco Mario Cicero, ricordando a tutti che il prossimo mandato sarà il quarto, un autentico record difficilmente raggiungibile.

Mi permetto di fare alcune considerazioni sul risultato elettorale mettendo a confronto le Amministrative 2017/2022 precisando che il riferimento per la Costituente del 2017 è Andiamo Oltre candidata Sindaco Lia Romè, per affinità ed orientamento politico similare.

Fra i votanti del 2017 e quelli del 2022 c’è un saldo negativo di 612 elettori, vicino al risultato elettorale della passata campagna elettorale di Svolta Popolare (683), mi sono posto e pongo la domanda delle domande dove sono andati a finire questi voti?

Il risultato elettorale finale ha molto in comune con l’espressione gattopardesca di Giuseppe Tomasi di Lampedusa:

“Cambiare tutto affinchè nulla cambi”

Sindaco Mario Cicero 2465 voti nel 2017 contro i 2187 del 2022 con un saldo negativo di 278 voti, ma rieletto.

La seconda considerazione 2017 Castelbuono in Comune candidato Sindaco Antonio Tumminello 1489 contro i 1397 voti di Antonio Maiorana sostenuto da Cambiamo Castelbuono, saldo negativo di 92 voti.

Terza considerazione 2017 candidata Sindaco Lia Romè per la lista di Andiamo oltre 1162 contro i 1594 voti di Annamaria Cangelosi della Costituente per la Castelbuono di Domani con un saldo attivo di 432 voti.

Abbiamo votato con il sistema elettorale maggioritario cosi come nel 2017, significando che il premio di maggioranza è andato al sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti anche se non rappresentano la maggioranza assoluta (meno del 50%). Chi vince, dunque, è sempre la maggioranza di una quasi minoranza (42%, 30%, 28% indicativamente), 4 elettori su 10 scelgono il sindaco per tutti. Un sistema spietato che non fa sconti a nessuno: 1412 cittadini resteranno senza rappresentanza istituzionale, il loro voto non è servito ad essere un valore aggiunto. Tutti i responsabili che guidano gruppi, movimenti e partiti politici sapevano che portare una terza lista al voto portava il rischio di restare fuori.

Nel 2017 è stata penalizzata la lista di Andiamo Oltre, questa volta è toccato alla lista di Cambiamo Castelbuono coalizione di centro destra. A mia memoria, per la prima volta il centro destra non avrà rappresentanza nel nuovo Consiglio Comunale.

I dati che emergono dalle amministrative sono di rammarico per i tanti che non hanno creduto nella novità della Costituente per la Castelbuono di domani.

Che fine ha fatto il famoso Campo Largo a Castelbuono? Lanciato dal PD su scala nazionale ,regionale, provinciale e comunale a Castelbuono resta lettera morta. Il campo largo non è stato per niente coltivato, ha visto crescere erbacce e “rivetti”.

Il PD locale si è ostinato a non aprire nessun canale di comunicazione fattiva per quello che doveva essere e non è stato il laboratorio politico del campo largo. Una miopia politica in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Antonino Brancato, tesserato Partito Democratico.