Alla sala delle Capriate presentazione del libro “Il Ricercatore di Parole” di Marco Raccuglia

Il Consiglio di Biblioteca si pregia di invitarvi, sabato 12 novembre 2022, alle ore 17.30, nella Sala delle Capriate (ex Badia, Via Roma), alla presentazione del libro “Il Ricercatore di Parole” di Marco Raccuglia, cantautore e frontman della celebre band palermitana Tamuna.

Il libro racconta, in parole e musica, le avventure fantasiose di un bambino di otto anni, curioso e coraggioso, che vive a Palermo, nella bella ed incantevole piazza Zisa.

Da lì ha inizio un incredibile viaggio, costellato da vicende straordinarie, in cui il surreale si contrappone al quotidiano.

E’ opportuno evidenziare che alla fine di ciascun capitolo, mediante un QrCode, il lettore ha la possibilità di ascoltare il testo di una canzone, che racchiude le parole raccolte dal “Ricercatore”.

Sono queste le parole che fanno da colonna sonora ai particolari e specifici eventi storici raccontati, che il piccolo protagonista magicamente rivive, viaggiando immaginariamente indietro nel passato e in avanti nel futuro.

In questo percorso egli incontrerà diversi personaggi come Solitudine e Coraggio, discuterà con il Tempo, visiterà la stanza del Dolore, acquisendo la consapevolezza di dovere, a qualsiasi costo, portare a compimento la sua missione.

Va anche evidenziato che fa da cornice a tutti gli eventi raccontati la splendida città di Palermo, con i suoi particolari profumi, suoni e colori.

Si sottolinea, infine, che sarà presente l’autore, il quale suonerà dal vivo alcuni brani contenuti nel libro.

Converserà con l’autore la dott.ssa Carmen Consuelo Spina.

Siete cordialmente invitati a partecipare.

Il Consiglio di Biblioteca