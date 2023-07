Alla vigilia dell’inizio della preparazione precampionato ecco il punto sulla Supergiovane Castelbuono

Una travolgente cavalcata condita di rinforzi di qualità. E’ questa l’etichetta da dare alla campagna di rafforzamento della Supergiovane Castelbuono.

Alla vigilia dell’inizio della preparazione precampionato, previsto per lunedì 31 luglio a Finale di Pollina stante l’indisponibilità del “Luigi Failla” dove sono in corso i lavori di ammodernamento e rifacimento del fondo campo che sarà in erba sintetica, facciamo il punto sul sodalizio nero-oro che parteciperà con il ruolo di esordiente in Eccellenza, la massima serie regionale del calcio dilettantistico.

Ultimi arrivi alla corte di mister Angelo Bognanni a completare l’organico sono

Francesco Arena, centrale difensivo e laterale destro con grandi capacità offensive.

Negli ultimi anni è passato dalla Polisportiva Castelbuonese, Geraci e dalla Castellucese.

A rinforzare l’attacco è arrivato, grazie al procuratore Domenico Panico, Santiago Torres Martinez, bomber di razza, classe ’98, di origine argentina. Cresciuto nelle giovanili dell’Estudiantes di Buenos Aires, il giocatore sudamericano è una punta centrale capace, all’occorrenza, di spaziare su tutto il fronte offensivo.

Giunto in Italia nel 2020, Torres ha già avuto modo di conoscere il calcio siciliano grazie alle sue esperienze al Due Torri ed allo Jonica e Sicula Leonzio, tra Promozione ed Eccellenza, ma ha anche “assaggiato” le categorie superiori con le esperienze nelle fila della formazione calabrese del Rotonda e dei pugliesi della Virtus Matino.

Il giocatore sudamericano non nasconde l’entusiasmo per la nuova avventura professionale: “Ho scelto la Supergiovane Castelbuono perché mi ha convinto il progetto della società e, inoltre, volevo tornare in Sicilia, dove mi sono trovato benissimo. Non vedo l’ora di aggregarmi ai miei nuovi compagni. Qualcuno di loro l’ho conosciuto da avversario, nella passata stagione. Porto con me la voglia di far bene ed aiutare il gruppo, ovviamente con i gol”.

L’attaccante, poi, aggiunge: “Sono un attaccante a cui piace lottare con i difensori. Cerco di puntarli, trovare lo spazio e calciare in porta, quando possibile. Mi piace anche giocare con e per la squadra. L’obiettivo che mi propongo? Ottenere il massimo per la Supergiovane Castelbuono”.

Anche dall’Argentina arriva il neo acquisto Javier Leonel Belecco, esterno d’attacco classe 1997, proveniente dalla Nuova Sondrio.

Dal Milazzo arriva l’ex Messina, Tiziano Spanu, difensore centrale classe 2004 che arriva dopo aver giocato una stagione da protagonista. Ex Capitano della primavera del Messina.

Un’altra freccia per la corsia di destro per mister Bognanni. Il giovanissimo Flavio Sestito, 2005, si prepara ad indossare la maglia della squadra madonita al fine di contribuire all’obiettivo finale della permanenza nel difficile campionato di Eccellenza.

Altro neo arrivo è quello di Tancredi Pennisi, classe 1998. E’ un difensore centrale forte in marcatura e nel gioco aereo. In carriera, ha militato tra le fila del Real Aci con cui ha giocato in Eccellenza e in Promozione: proprio con la maglia granata, ha vinto il campionato di Promozione da imbattuto senza saltare nessuna partita e realizzando anche alcune reti fondamentali per la conquista del torneo. Ha debuttato in Serie D con la casacca dell’Acireale.

Piero Marrrone è una mezzala di spessore che arriva per dare forza al centrocampo della Supergiovane. In passato ha giocato nel Biancavilla, prima di trasferirsi a Giarre dove nel 2019/2020 ha vinto la Coppa Italia.

Dopo due anni di stop a causa di un infortunio al ginocchio ha ripreso a giocare la scorsa stagione all’Acicatena. “Sono molto contento di vestire questi colori. Sappiamo che l’obiettivo è la salvezza ma so che la società e il mister si stanno attrezzando affinché possiamo raggiungerla. Spero tanto ti ricambiare la fiducia che mi è stata posta e non vedo l’ora che inizi questa mia nuova avventura”.

Tra i confermati della trionfale stagione scorsa da segnalare quelle di Simone Guatino Di Salvo, simbolo della squadra, castelbuonese doc, la giovane promessa Mario Mammano portiere che ha cominciato un percorso in sordina che lo ha visto sempre più protagonista. Poi ancora Giovanni Guarnieri, giovane promessa castelbuonese.

Da registrare, infine, la rinuncia al bomber “ciclone” Simone Antista, capitano e bandiera della Supergiovane fino alla conquista della Coppa Italia.

Da lunedì tutti al lavoro per arrivare preparati all’inizio della stagione agonistica 2023/2024.