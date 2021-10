Si svolgerà a Petralia Sottana, nella sede del Parco delle Madonie il

16 e 17 Ottobre, nell’ambito del progetto “Medimont Parks” Montagne

Mediterranee Protette, il Meeting: “Alle origini del Paesaggio

mediterraneo, Geoparks e Biodiversità lungo il Sentiero Italia CAI”.

Un Progetto condiviso fra Geoparks aderenti a Medimont 2021/22.

Al progetto aderiscono il Parco delle Madonie (fra i primi a entrare

nella rete dei Geoparchi in Italia, esattamente 20 anni fa) e il

Comune di Petralia Sottana.

I lavori a Palazzo Pucci Martinez avranno inzio alle ore 9,0.

Introdurranno il convegno il Presidente generale del Cai Vincenzo

Torti, il Presidente della Cctam Raffaele Marini, il Presidente del

Cai Sicilia Francesco Lo Cascio, il Presidente dell’Ente Parco delle

Madonie Angelino Merlino e il Sindaco di Petralia Sottana Leonardo

Neglia.

Interverranno, tra gli altri, il Vicepresidente generale del

Cai Antonio Montani su Sentiero Italia CAI e Sentiero dei Parchi; il

Referente SiCai Sosec Sicilia Giambattista Condorelli e il Presidente

della Commissione regionale tutela ambiente montano del Cai

Sicilia Giuseppe Carapezza su Sentiero Italia CAI e territorio; il

Direttore dell’Orto botanico di Palermo Rosario Schicchi sulla

biodiversità floristica, vegetazionale e paesaggistica del SiCai; il

geologo Fabio Torre sulla nuova Carta dei Geositi attraversati dal

SiCai, curata dall’Ente Parco delle Madonie e dall’associazione

Haliotis; il Consigliere di Federparchi Filippo di Donato, che

relazionerà sulla collaborazione tra Cai e Federparchi.

Saranno inoltre presentati gli altri due Geoparchi già entrati nella

rete, i Parchi nazionali del Pollino e del Cilento. Su queste aree

protette interverranno Luigi Bloise (Ente Parco Nazionale del Pollino)

e Agostino Esposito (Gruppo di lavoro Medimont Parks del Cai).

Il convegno, organizzato dalla Commissione centrale tutela ambiente

montano e dal Gruppo di lavoro Medimont Parks, con la collaborazione

della Sezione Cai di Petralia Sottana, sarà moderato dal

Vicepresidente della Cctam Mario Vaccarella.

L’evento si svolgerà in presenza ma potrà essere seguito anche in

diretta streaming sul canale Youtube del Club alpino italiano.

Domenica 17 ottobre si terrà un’escursione lungo il Sentiero Italia

CAI nel Geoparco delle Madonie, alla scoperta degli alberi monumentali

del bosco Pomieri e del Geosito S. Otiero.

Le finalità di questo meeting sono quelle di mettere insieme i Parchi

della rete UGG (Unesco Global Geoparks), facenti parte della rete

Medimont Parks del Club alpino Italiano, secondo quanto detta il

documento di istituzione dei Geoparks. Porre in evidenza le ricchezze

geologiche appartenenti ad ognuno di essi e metterle in connessione

con gli aspetti naturali e la loro conservazione, insieme a quelli

culturali dei territori, finalizzato anche ad incrementare nella

popolazione residente la consapevolezza e la conoscenza

dell’importanza, della significanza e della bellezza del vivere

all’interno di queste Aree.

Il Progetto della rete Medimont, nel suo insieme, ha la finalità

prioritariamente di svolgere delle azioni per salvaguardare e

valorizzare il Capitale Naturale, la Biodiversità delle montagne e

delle aree mediterranee, la biodiversità agricola, attraverso la

formazione e la diffusione di una mentalità ecologica e la

realizzazione di attività e progetti con i partner dei soggetti della

Rete.

Il progetto Medimont Parks è un progetto strategico del Club Alpino

Italiano e della Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano, che

opera attraverso un Gruppo di lavoro, nato nel 2009 per la conoscenza,

lo studio della biodiversità e diffondere, medianti azioni concrete,

una fruizione eco-compatibile delle Montagne Mediterrane protette. La

partecipazione di alcuni Comuni che ospitano siti di pregio

naturalistico e di Federparchi, dove il Cai è presente e che raggruppa

i Parchi italiani, è testimonianza di coesione per un lavoro condiviso

in direzione della tutela e di “sviluppo sano” delle Aree protette

italiane.

I principali obiettivi del Progetto, concordati con i Partners, sono:

1)Studio, valutazione e significanza della Biodiversità vegetale

ricadente in alcuni geositi dei Geoparks attraversati dal Sentiero

Italia Cai e del suo rapporto con suolo e sottosuolo, scelto per le

specie vegetali e/o animali che possono caratterizzare il percorso e

sue correlazioni con la geologia del sito;

2)Valutazione dell’impatto della fruizione turistica/escursionistica

lungo il Si Cai nei luoghi che attraversano i Geoparks interessati.

3)individuazione e fruizione di sentieri georeferenziati di

particolare interesse naturalistico storico e culturale

4) Geositi che caratterizzano i Geoparks e loro classificazione

5) Turismo responsabile e di prossimità, il Si Cai e i Parchi , nasce

il “Sentiero dei Parchi”

6)Redazione di una piccola pubblicazione digitale e possibilmente

cartacea divulgativa per i fruitori dei Si Cai nei Geoparks;

7) Incontri con studenti e comunità

8) Collaborazione con le Sezioni e gruppi regionali CAI del territorio

dove ricade il Si Cai interessato al progetto per la caratterizzazione

dei percorsi.