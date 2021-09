“Amministrare avendo il coraggio di metterci la faccia”. Comizio del sindaco Cicero

Domenica 19.09.2021 alle ore 20:00 in Piazza Margherita, il Sindaco terrà un pubblico comizio per informare la cittadinanza sull’attività amministrativa portata avanti.

Sarà l’occasione per dare i giusti chiarimenti su alcune iniziative intraprese in questi mesi (abbattimento cinghiali e animali inselvatichiti, utilizzo aree comunali per depositi sfalci di potatura, emergenza idrica ecc…).

Inoltre si parlerà della gestione dei beni comuni e dei rapporti con gli Enti sovra comunali.