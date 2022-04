“Amore Festival” a Cefalù il 5 maggio. Incontri Scuole sul tema del Sexting e Revenge Porn

Ascolta l'articolo

Mete Onlus presenta il Report Incontri Scuole sul Tema del Sexting e Revenge Porn

In occasione del 5 maggio “Giornata Nazionale contro la Pedofilia e la Pedopornografia”, Mete Onlus calendarizza una nuova edizione di “Amore Festival”, adesso è la volta di Cefalù. L’iniziativa si terrà in Aula Consiliare, alle ore 18. Sarà presente il Direttivo dell’Organizzazione, e la Presidente Butera.

Si è deciso di dedicare il Panel alla chiusura del primo ciclo di incontri realizzati nelle scuole siciliane, da ottobre 2021 sino ad aprile 2022, affrontando il tema del Sexting e del Revenge Porn.

“Sarà presentato il Report emerso dagli incontri avvenuti in questi mesi nelle scuole. Il nostro obiettivo è quello di diffondere e far conoscere il fenomeno alla comunità adulta, molto spesso ignari di quello che accade alle giovani generazioni nel rapporto tra la sfera digitale ed aspetti affettivi/sessuali – afferma Giorgia Butera”.

Il Titolo della Conference è: “Educazione all’Affettività, oltrepassando aspetti voyeristici e non sani. Dalla Pedofilia al Revenge Porn”. Riceveremo un contributo testuale da parte di Don Fortunato Di Noto (Presidente Meter Onlus), da trent’anni impegnato nell’ambito della tutela dei minori e della lotta alla pedofilia.

Concluderà il Festival il Gruppo Teatrale delle “Non Poetesse”, a loro la lettura delle frasi raccolte nelle scuole per testimoniare cosa vivono le nuove generazioni.

“Amore Festival” è il Festival itinerante di Mete Onlus che racconta di Diritti Umani, Parole, Linguaggi, Leadership al Femminile, Valorizzazione del Territorio, Bellezza, Arte e Spettacolo.

AF è inserito nell’ambito nel Programma di Comunicazione Globale dell’Organizzazione, dal titolo: “Global Media and Cultural Democracy”, ed è realizzato in Partnership con Istituzioni e realtà locali, andando in Tour per luoghi. Ciò che determina ogni edizione è l’unicità del Focus trattato in Conference, seguito da una produzione artistica. Centrale è la valorizzazione del territorio, ove si svolge il Festival.

Palermo, 14 aprile 2022

Il Presidente, Giorgia Butera