Ancora rinforzi per il centrocampo della Supergiovane Castelbuono: arriva Francesco Taormina, riconfermato Cosimo Cardella

Cosimo Cardella Francesco Taormina

Sempre attiva la Supergiovane Castelbuono. Messo a segno un altro importante colpo di mercato. Il giovane calciatore Francesco Taormina, centrocampista classe 2003, arricchisce la rosa ed il pacchetto under nella nuova stagione in Eccellenza.

Palermitano di nascita è cresciuto calcisticamente nelle fila del Tommaso Natale e Calcio Sicilia, due tra le più importanti scuole calcio palermitane, poi con il Palermo fino alla Primavera. Si è consacrato ad alti livelli con l’Akragas e la Sancataldese in Serie D lo scorso anno. Una risorsa utile per mister Bognanni, in aggiunta ai tanti acquisti già annunciati dalla società madonita nelle ultime settimane.

“Sono molto contento di essere a Castelbuono – ha dichiarato Taormina -, una piazza importante ed una società seria. Ringrazio tutti per avermi dato questa possibilità, darò tutto per fare bene e soddisfare i tifosi e la società”.

Dal neo arrivato alla riconferma di Cosimo Cardella, fortemente voluto dalla dirigenza nero-oro dopo l’ultima stagione da incorniciare con 8 gol all’attivo, Coppa Italia Promozione in bacheca e premio come miglior 2003.

La sua conferma è un vero colpo di mercato che lo vedrà sicuramente protagonista della prossima