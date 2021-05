Ancora una conferma per l’Istituto comprensivo “F. Minà Palumbo” di Castelbuono alla seconda edizione del concorso nazionale “Paolo Ferro”

Nei giorni 17, 18, 19 maggio u.s. si è svolto il secondo concorso nazionale “Paolo Ferro” edizione on- line 2021 indetto dall’ Istituto comprensivo “Elio Vittorini” di Scicli. Le sezioni del concorso erano strumento solista, formazioni da camera e orchestra, mentre gli strumenti musicali che potevano partecipare erano chitarra, clarinetto, flauto, oboe, percussioni, pianoforte, saxofono, tromba, violino e violoncello.

Hanno partecipato al concorso ben 243 solisti e 43 gruppi da camera. Fra le numerose scuole partecipanti di tutta Italia il nostro Istituto comprensivo si è distinto nel corso della manifestazione ricevendo una pioggia di premi per numerosi solisti (delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado) delle classi di saxofono, chitarra, clarinetto e pianoforte e per i piccoli gruppi di musica da camera. A coronare il successo il nostro istituto è risultato vincitore di una borsa di studio per aver ricevuto il maggior numero di premi fra le scuole partecipanti al concorso. Insomma un grande e significativo plauso al lavoro dei docenti Giuseppe Aiosi, Ottavio Brucato, Michele Mazzola e Alessandra Macellaro La Franca, all’impegno dei ragazzi e alla Dirigente scolastica prof.ssa Francesca Barberi che guida la nostra scuola.

Melina Forti