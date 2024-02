Antonio Mazzola tra i quattro protagonisti della finalissima MasterChef 13

Quattro fornelli, quattro chef, un solo sogno: conquistare il titolo di MasterChef Italia. Antonio, Eleonora, Michela e Sara si preparano a una battaglia culinaria senza precedenti, l’ultima tappa di un viaggio emozionante tra sfide, apprendimenti e lacrime di gioia.

Giovedì 29 febbraio, su Sky e NOW, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli decreteranno il nuovo MasterChef italiano. Chi tra questi talenti emergenti saprà conquistare il loro palato e il loro cuore?

Ottima è stata la prestazione del castelbuonese Antonio Mazzola nella scorsa puntata di giovedì 22 febbraio. Antonio infatti dopo aver soddisfatto l’esigente palato dei giudici, grazie alle sue preparazioni raccoglie i complimenti dello chef Locatelli il quale, in merito alla preparazione di un piatto a base di pianta grassa, pronuncia queste parole: “uno di voi ha centrato la prova in pieno e al momento si dimostra sempre più forte, Antonio sali in balconata!”. Non c’è bisogno di aggiungere altro, incrociamo le dita.