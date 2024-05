Aperte le iscrizioni al Centro Estivo Sala Magnum Show

Stanno per cominciare le Vacanze Estive e il team di Sala “Magnum Show” è pronto a riempire le giornate dei ragazzi di divertimento, giochi, laboratori e tanto altro! È ufficialmente aperta l’iscrizione al CENTRO ESTIVO, con orario dalle 8:00 alle 13:00, dal lunedì al venerdì, e disponibile anche il sabato. Sono proposti pacchetti giornalieri, settimanali e mensili. Affrettatevi con le prenotazioni, i posti sono limitati! Per informazioni e iscrizioni, contattate il numero 3209114972 anche su WhatsApp. Il centro si trova in via Dante Alighieri 185/187, Castelbuono (PA).