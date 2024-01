Aperto il bando per il Festival internazionale “Presente Futuro” 2024 International Call for “Presente Futuro Festival”

Sono ufficialmente aperte le selezioni per la 18esima edizione del festival internazionale “Presente Futuro” che si terrà dal 14 al 18 maggio 2024. Il festival, organizzato dal Teatro Libero di Palermo, si pone l’obiettivo di accompagnare la creazione contemporanea attraverso connessioni internazionali, sostegno alla produzione, residenze e confronto con pubblici e operatori del settore, ponendosi come momento di visibilità e promozione della scena emergente europea.

Il bando è rivolto ad artisti, compagnie e gruppi di tutto il territorio europeo – con prevalenza di artisti under 35 – che presenteranno un progetto di performing arts della durata non inferiore ai 20 minuti.

Diversi i premi previsti: “Presente Futuro Prize” di 2.000 € più quindici giorni di residenza e l’opportunità di presentare il lavoro compiuto all’interno della stagione 24/25 del Libero o in seno alla 19esima edizione del Festival del 2025; diverse residenze internazionali come quella offerta dal festival Between The Seas (Grecia) e dal Teatro San Materno di Ascona (Svizzera), dalla Compagnia La Baraka presso lo Studio Coréographique Chapelle Sainte-Marie di Annoncy in Francia e una residenza nazionale promossa dal Dipartimento SARAS dell’Università La Sapienza di Roma in collaborazione con l’Associazione Settimo Cielo/ Teatro Comunale La Fenice di Arsoli (RM). Inoltre, un premio di 500€ da parte dei COBAS.

Per l’iscrizione al bando di selezione è necessario inviare entro e non oltre l’ 11 febbraio 2024, alle ore 12.00, a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica: bandi@teatroliberopalermo.it, una mail avente come oggetto: “PF2024 + TITOLO PROGETTO”, secondo quanto richiesto nel bando consultabile sul sito www.teatroliberopalermo.it; Per eventuali chiarimenti relativi al bando si prega di scrivere a segreteria@teatroliberopalermo.it.

Con preghiera di diffusione e pubblicazione

ENGLISH VERSION

Open Call for The 18th edition of Presente Futuro Festival

The selections for the 18th edition of the international festival “Presente Futuro”, to be held from 14 to 18 May 2024, are officially open. The festival, organised by the Teatro Libero of Palermo, aims at accompanying contemporary creation through international connections, support to production, residencies and confrontation with the public and operators of the sector, acting as a moment of visibility and promotion of the emerging European scene.

The call for entries, which can be consulted at the following link: is open to artists, companies and groups from all over Europe – with a prevalence of artists under 35 – who will present a performing arts project lasting no less than 20 minutes.

Several prizes are envisaged: “Presente Futuro Prize of 2. 000 € plus fifteen days’ residency and the opportunity to present the completed work within the Libero’s 24/25 season or within the 19th edition of the Festival in 2025; several international residencies such as the one offered by the Between The Seas festival (Greece) and the Teatro San Materno of Ascona (Switzerland), by the Compagnia La Baraka at the Studio Coréographique Chapelle Sainte-Marie of Annoncy in France and a national residency promoted by the SARAS Department of the La Sapienza University of Rome in collaboration with the Associazione Settimo Cielo/ Teatro Comunale La Fenice of Arsoli (RM). In addition, a prize of €500 will be awarded by COBAS.

In order to apply for the call for applications it is necessary to send by and no later than 11 February 2024, at 12.00 noon, by e-mail to the e-mail address: bandi@teatroliberopalermo.it, an e-mail with the subject: “PF2024 + PROJECT TITLE”, according to what is requested in the call for applications which can be consulted on the website www.teatroliberopalermo.it; For any clarifications regarding the call for applications please write to segreteria@teatroliberopalermo.it.