Approvate linee guida gestione Eremo di Liccia. Sarà destinato ad attività culturali ed enogastronomia

L’amministrazione comunale di Castelbuono ha approvato le linee guida per la gestione dell’Eremo di Liccia.

Secondo quanto si legge nel documento, la struttura sarà destinata alla fruizione di turisti e visitatori, sala convegni e conferenze, centro per attività culturali (teatro, musica, poesia, presentazione di libri), valorizzazione, promozione e commercializzazione dei prodotti tipici siciliani e non, divulgazione e ricerca scientifica e utilizzo della struttura da parte di associazioni.

Il Comune di Castelbuono intende utilizzare la struttura per eventi enogastronomici sia privati che pubblici, (matrimoni, battesimi, cresime, lauree, compleanni) per eventi fotografici o filmati e potrà gestire il bar con istituzione di diretta sua diramazione o affidandolo a terzi con bando pubblico.

Le linee guida specificano anche il tariffario per gli eventi privati.

Sotto il documento.