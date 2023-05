Approvato, all’unanimità il Bilancio di Previsione dell’Ente parco delle Madonie

Approvato, all’unanimità (nella seduta del 28 aprile scorso) dal Consiglio del Parco, il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2023/2025, lo schema del Programma Triennale delle OO.PP. e d’Intervento (2023-2025) l’Elenco annuale per il 2023 e lo schema del Programma Biennale di Forniture e Servizi per gli anni 2023-2024.

Considerate le difficoltà che ci hanno accompagnato anche per quest’anno, a causa della crisi pandemica e, in parte, anche legate agli aumenti dei costi dell’ultimo periodo, possiamo ritenere il bilancio di previsione finanziario triennale, ampiamente soddisfacente, -ha commentato – il Commissario straordinario dell’Ente Parco Salvatore Caltagirone. Con l’approvazione del Bilancio di previsione triennale fino al 2025, si attesta che l’Ente ha rispettato tutti i vincoli di spesa imposti in materia di razionalizzazione della spesa.

E’ un importante documento tecnico finanziario per l’Ente- dice – che evidenzia le valutazioni di efficacia delle azioni intraprese dall’Ente in base ai risultati conseguiti, in rapporto a programmi attuati e ai costi sostenuti. Un bilancio sano, grazie anche ad azioni virtuose e sinergiche poste in essere dai competenti uffici. L’assessore al Territorio e Ambiente Elena Pagana, -continua il Commissario – ha già rivolto la sua attenzione, alle necessità finanziarie degli Enti Parchi Regionali, poiché questi, come attori istituzionali, hanno un importante compito gestionale sui territori. Le risorse economiche che saranno oggetto di successiva e diretta emanazione di provvedimenti regionali e, quindi, di assegnazione somme pro-capite -conclude – aumenteranno la capacità economica dell’Ente, per porre in essere le iniziative previste e contenute negli schemi