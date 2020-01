Area pedonale: la proposta del Comitato centro storico Castelbuono

Il Comitato Centro Storico di Castelbuono in data 8 gennaio u.s. si è riunito in un assemblea pubblica molto partecipata tenutasi nella casa comunale alla presenza del Sindaco Cicero, del Comandante dei Vigili e dell’Assessore al ramo, dei commercianti, artigiani, liberi professionisti, residenti e cittadini per discutere sulle modifiche da apportare all’area pedonale del centro storico.

Sentiti gli interventi del Sindaco, dell’Assessore Guarcello e dei Sigg. Nicola Failla, Marco Lagrua, Jhonny Lagrua, Paolo Gesani, Vincenzo Garofalo e Vincenzo Allegra i quali hanno illustrato le richieste e le priorità avanzate dalle varie categorie per raggiungere un equilibrio nell’organizzazione della disciplina della viabilità del centro storico in merito alla D.L. Comunale che prevede l’attivazione della video sorveglianza e la limitazione degli accessi, si è proceduto alla presentazione della proposta all’Amministrazione Comunale che prevede per il periodo dal 15 settembre al 15 luglio l’istituzione dell’area pedonale da lunedi a sabato dalle ore 10,30 alle ore 13,30 da lunedi a venerdi dalle ore 18,00 alle ore 20,30 , sabato dalle ore 18,00 alle ore 02,00 di domenica.

Il Comitato rimane in attesa della delibera ufficiale da parte dell’Amministrazione Comunale e ricorda che lo stesso rimarrà attivo per la salvaguardia del centro storico e dei servizi pubblici connessi oltre a promuovere iniziative future per il miglioramento della sostenibilità a favore dell’ambiente, promuovendo la crescita economica e lo sviluppo sociale. Il Comitato Centro Storico di Castelbuono