Arresto di un 23enne per lesioni personali

I Carabinieri della Compagnia di Carini hanno arrestato un 23enne, del luogo, già noto alle forze dell’ordine con l’accusa di lesioni personali.

I militari del Nucleo Radiomobile, su indicazione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso la guardia medica – Punto Territoriale d’emergenza – di piazza san Francesco perché l’indagato, mentre attendeva di essere medicato per una ferita alla testa, aveva violentemente aggredito un infermiere 54enne, colpendolo con un pugno al volto.

L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo.

È doveroso rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.