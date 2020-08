Articolo sul sassofonista Michele Mazzola pubblicato sul sito web internazionale “All About Jazz”

Di seguito la traduzione di un articolo-recensione pubblicato sul sito web specializzato Allaboutjazz.com inerente il singolo “Who Knows” del sassofonista castelbuonese Michele Mazzola uscito recentemente

Il sassofonista / compositore Michele Mazzola ha pubblicato recentemente uno straordinario singolo registrato in studio dal titolo “Who Knows”. Ottimo esempio della gamma creativa di Mazzola, una produzione straordinaria con tanta verve e vivacità. Michele Mazzola è un sassofonista davvero eccellente, e il suo modo di suonare è discreto, ma straordinariamente dinamico, come mostrato in “Who Knows”. La traccia è caratterizzata da un arrangiamento di piano rilassante, con alcune voci emotive, che riecheggiano alcuni dei migliori pezzi, pop e jazz. Le voci principali sono rilassanti e sensuali, e il duetto nella canzone è perfettamente azzeccato, rivelando l’incredibile chimica tra gli artisti.

Raccomandiamo fortemente il pezzo se sei un fan di artisti come Sam Smith, Adele, Michael Bublè o Celine Dion, solo per citarne alcuni. La produzione su questa traccia è elegante e di classe, accattivante e vibrante. L’inizio della canzone è lento e intimo. Tuttavia, la disposizione acquisisce una dimensione più profonda, più articolata, con il piano che aggiunge più ornamenti e parti. Anche la sezione ritmica diventa un’unità più compatta, con delle introduzioni magnificamente eseguite. Il sassofono brilla verso la fine della traccia, dando alla canzone un’atmosfera jazz e un sapore vintage.

È particolarmente sorprendente ascoltare il modo in cui i due cantanti interagiscono effettivamente con le melodie principali del sax, ed è quasi come se ci fossero tre voci diverse che eseguono delle fantastiche variazioni! Il sassofono è uno strumento, ovviamente, ma in questa canzone ha una qualità molto vocale, infondendo il suo carattere con un tocco molto umano. Questo singolo è una perfetta introduzione al lavoro e alla musica di Mazzola e sarà un’ottima aggiunta a qualsiasi playlist musicale. Se sei un fan delle canzoni guidate dal piano, questo pezzo non dovrebbe mancare. Inoltre, sarebbe perfettamente in sintonia con i fan del soft-jazz e dell’estetica della produzione fluida, con una qualità molto rilassante, quasi calmante.

A questo link l’articolo in lingua originale