Asini al pascolo sull’area sovrastante il serbatoio di Pontesecco. La Costituente chiede chiarimenti

Riceviamo e pubblichiamo in basso la segnalazione della Costituente per la Castelbuono di domani, circa la presenza di asini al pascolo all’interno del recinto che delimita l’area sovrastante il serbatoio di Pontesecco. La principale preoccupazione del gruppo politico riguarda il possibile rischio di contaminazione biologica dovuto alle deiezioni degli animali, che in seguito a piogge potrebbero infiltrarsi nel serbatoio.

Da qualche giorno i cittadini segnalano asini all’interno del recinto del serbatoio di Pontesecco. Il recinto lascia supporre che la zona sia interdetta anche alle bestie. Ci chiediamo: come sono riusciti questi asini ad entrare? Il Sindaco lo sa? Noi crediamo di no, perché altrimenti lo avrebbe sicuramente impedito, se non altro per evitare che le loro deiezioni costituiscano un rischio di inquinamento per la riserva idrica.