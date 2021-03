Asp di Palermo: L’8 marzo screening mammografico gratuito a Castellana Sicula

Festa della Donna all’insegna della prevenzione per l’Asp di Palermo che ha organizzato per lunedì prossimo, 8 marzo, a Castellana Sicula la prima tappa itinerante dello screening mammografico. Dalle 9 alle 16 in Piazza San Francesco di Paola, le donne di età compresa tra 50 e 69 anni avranno la possibilità di effettuare gratuitamente la mammografia.

L’accesso sarà diretto senza, pertanto, la necessità di ricetta medica.

“La pandemia non deve limitare i programmi di prevenzione oncologica – ha spiegato il Direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – dopo l’apertura dei centri screening nelle giornate di domenica, l’attività ordinaria viene integrata anche da quella del camper mammografico che raggiunge le donne direttamente nel paese dove vivono”.

Lo screening di lunedì a Castellana Sicula è stato organizzato nel pieno rispetto delle misure di prevenzione, ad iniziare dalla sanificazione di mammografo ed apparecchiature tra un esame e l’altro.

“La prevenzione dai tumori salva vite umane – ha sottolineato il Sindaco di Castellana Sicula, Francesco Calderaro – ringraziamo il direttore generale dell’Asp, Daniele Faraoni, e l’equipe dello screening mammografico per avere accolto la nostra proposta che rappresenta un’azione concreta e non solo simbolica nella giornata della festa della donna”. (nr)