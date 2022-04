Assegnate le borse di studio “Pietro La Franca” a due alunni dell’IIS Luigi Failla Tedaldi di Castelbuono

Ascolta l'articolo

Martedì 22 marzo, presso l’istituto Luigi Failla Tedaldi, alla presenza del Dirigente scolastico e della Presidente dell’Associazione Sant’Anna onlus sono state assegnate 2 borse di studio per l’anno scolastico 2020/2021 del valore di € 500 ciascuna a due alunni del quinto anno.

Le borse di studio intitolate al Dott. Pietro La Franca hanno voluto premiare la capacità, la volontà di imparare e il costante impegno che i ragazzi hanno dimostrato nello studio e sono state assegnate allo scopo di valorizzare e sostenere il profitto scolastico di due studenti meritevoli e capaci.

Il fine è quello di riconoscere gli sforzi profusi in ambito scolastico perché siano da esempio per gli altri studenti e per incentivare la prosecuzione agli studi nonchè il raggiungimento di sempre più approfondite opportunità culturali.

Le borse di studio non hanno solo un valore economico ma fortemente simbolico perché bisogna credere nella scuola e nei valori che essa rappresenta, negli insegnanti e nei ragazzi che sono il futuro del nostro Paese.

Per queste ragioni l’Associazione Sant’ Anna in collaborazione col Preside dell’Istituto e degli insegnanti ripropone l’assegnazione di altre due borse di studio anche per l’anno scolastico in corso 2021/2022.