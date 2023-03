Assistenti all’autonomia e comunicazione di Castelbuono e delle Madonie: avvio super ricorso per il riconoscimento del punteggio

Il Sindacato SILAV, per il tramite dello studio Legale Fasano, studio specializzato in diritto scolastico, sta avviando per il comprensorio Madonie, i ricorsi in favore di coloro i quali hanno ricoperto il ruolo di Assistente all’Autonomia e Comunicazione nelle Istituzioni scolastiche (per conto del Comune o delle Cooperative).

Tali ricorsi, oltre che per il comprensorio Madonie, saranno depositati, per conto dello studio legale e del Sindacato, in ogni Regione della penisola, atteso che il SILAV è presente in ogni Capoluogo di Regione con le proprie sedi.

Il ricorso ha come scopo principale quello di veder riconosciuto il punteggio del servizio prestato in qualità di Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione nella rispettiva classe di concorso docente ai fini della graduatoria scolastica di interesse (GPS o Graduatorie di Istituto).

FONDAMENTO DELL’AZIONE LEGALE

L’Assistente all’Autonomia ed alla Comunicazione ha un ruolo fondamentale. Le attività finalizzate allo scopo sono: facilitare l’integrazione scolastica, il diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità del minore disabile nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. E ricade nella normativa comunitaria tutelata dalla Carta dei Diritti del Fanciullo e nella Carta Europea della Disabilità.

Si tratta di una figura, quindi, comunitaria, e che nei paesi dell’Unione, ha specifico riconoscimento ai fini professionali e delle graduatorie concorsuali.

Ora, poiché le graduatorie scolastiche hanno natura concorsuale, e la figura dell’Assistente all’Autonomia e Comunicazione (prevista dalla Legge 104/1992) si sovrappone da un punto di vista educativo didattico a quella di docente di sostegno, come spiegato dalla Cassazione; con il ricorso chiederemo la valutazione del titolo, di matrice comunitaria, pertanto, anche nelle graduatorie scolastiche, in ossequio al principio della parità nelle condizioni di lavoro tra cittadini membri, considerato che ALTRI cittadini dell’Unione vantano questa prerogativa e i cittadini italiani NO!

La strategia legale curata dallo studio legale di Fasano, studio legale di eccellenza in Diritto scolastico per gli anni 2019,2020,2021,2022 per il Sole 24 ORE, vedrà impegnata anche l’avvocato Angela Maria Fasano, Autorità Garante per il Comune di Castelbuono dei minori e dei minori disabili ex lege n. 104/1992, anche ai fini della continuità didattica e per la valorizzazione di queste figure professionali, fondamentali per i minori disabili.