Attenzione al nuovo semaforo in via Tenente Luigi Cortina. Rischio multe elevato per gli automobilisti

E’ stato installato da pochi giorni un nuovo semaforo in via Tenente Luigi Cortina, nei pressi dei Calagioli, allo scopo di bloccare il traffico durante gli orari di entrata (7.45 – 8.15) e uscita (15.45 – 16.15) degli alunni dal plesso scolastico “San Leonardo”.

Di concerto sono scattati serrati controlli da parte della Polizia municipale che posizionandosi in piazza san Leonardo, durante gli orari di divieto, ha già multato diversi automobilisti, alcuni dei quali probabilmente transitati con il divieto per distrazione piuttosto che per indisciplina.

Inoltre è prevista l’installazione di fototrappole per le segnalazioni delle infrazioni anche in assenza della Polizia municipale. C’è un’altra considerazione in merito al fatto che il semaforo risulta scarsamente visibile per gli automobilisti che provenendo da via Geraci svoltano a destra per via Tenente Luigi Cortina.

Certo le regole vanno rispettate, specialmente se riguardano la sicurezza dei più piccoli. Non risulta però che prima del semaforo negli orari di divieto passassero automobilisti, proprio perché agenti della Polizia municipale lo impedivano in presenza, metodica che a nostro avviso migliora il senso di appartenenza a una comunità. Oggi ci si modernizza (come al solito) sulle spalle dei cittadini.