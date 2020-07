Atti vandalici al Castello dei Ventimiglia, nei guai tre adolescenti

Il loro hobby danneggiare la Porta San Cristoforo del Castello medievale de Ventimiglia, hobby che ha fatto scattare la segnalazione per due tredicenni e la denuncia per un quattordicenne alla Procura per i minorenni di Palermo. Secondo quanto riporta Giuseppe Spallino sull’edizione odierna del Giornale di Sicilia nei mesi di lockdown erano stati riscontrati danneggiamenti sulla porta San Cristoforo che hanno fatto scattare i controlli da parte dei carabinieri tramite sistemi di videosorveglianza. Le riprese hanno così consentito di identificare i tre minori intenti a danneggiare per l’ennesima volta la Porta di San Cristoforo.

I controlli da parte dei carabinieri hanno inoltre evidenziato che alcuni giovanissimi si mettevano nella ringhiera del Castello per lanciare pietre contro le abitazioni private, alcune avevano colpito un’intera famiglia che si trovava nella veranda. Gli accertamenti hanno permesso l’individuazione di quattro minori di 14 anni, che essendo non imputabili sono stati consegnati ai genitori, i quali poi sono andati a casa della vittima per chiedere scusa.