Avviso: attività ludico-ricreative e centri estivi per bambini e per adolescenti

Visto il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Decreto Rilancio” (GU Serie Generale

n.128 del 19-05-2020 – Suppl. Ordinario n. 21) – art. 105 “Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla poverta’ educativa”

Gli enti, le associazioni, le cooperative e i soggetti a qualsiasi titolo costituiti che intendono avviare attività in favore dei bambini e degli adolescenti per il periodo estivo devono inviare la propria proposta progettuale all’ufficio servizi sociali comunali.

L’obbligo della comunicazione di avvio vale sia per le attività onerose, sia per quelle gratuite che si svolgeranno nel periodo che va dal 15 giugno a inizio anno scolastico 2020-2021, secondo le linee guida nazionali richiamate nell’Ordinanza del 22 maggio del presidente della Regione.

Gli enti dovranno autocertificare, in quanto organizzatori e gestori delle attività, il rispetto di tutte le norme igienico sanitarie previste e le prescrizioni e le indicazioni strutturali e organizzative.

Al fine di fornire supporto ai soggetti interessati si allegano:

• l’Ordinanza contingibile e urgente n. 22 del 2 giugno 2020 della Presidenza della Regione Sicilia – Allegato 1 “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” rimandando nello specifico a quanto previsto per “Aree gioco per bambini” e “Servizi per l’infanzia e l’adolescenza”;

• Le Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase due per l’emergenza covid -19 emanate dal Dipartimento delle Politiche per la Famiglia – Presidenza del Consi- glio dei Ministri.

• Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Art. 105 “Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa”.

