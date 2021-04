Avviso – Incarico responsabile della protezione dei dati del comune di Castelbuono

In attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, è indetta una indagine di mercato finalizzata ad acquisire “Manifestazioni di Interesse” volte all’individuazione di un “Data Protection Officer” – “Responsabile della Protezione Dati” D.P.O. – R.P.D., ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Europeo n. 679/2016, a cui affidare, altresì, servizi vari di supporto per l’attuazione dello stesso.

Visti:

– il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), vincolante in tutti gli Stati membri e relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, entrato in pieno vigore il 25 maggio 2018;

– il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51;

Committente: Comune di Castelbuono – Città Metropolitana di Palermo.

Oggetto: Espletamento in ambito locale dell’incarico di “Data Protection Officer” – “Responsabile della Protezione Dati” D.P.O. – R.P.D., ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Europeo 679/2016 e di servizi vari di supporto per l’attuazione dello stesso.

Fonte di finanziamento: Fondi propri.

Importo dell’incarico: inferiore o pari a 4.000,00 Euro annuale omnicomprensivo di iva e ogni altro onere. Non sarà riconosciuta alcuna ulteriore tipologia di spesa (per esempio spese di vitto, alloggio, viaggio).

Avviso e documentazione: ogni documentazione e/o comunicazione relativa alla procedura sono pubblicate sul sito http://www.comune.castelbuono.pa.it/



Art. 1 – FINALITA’ DELL’AVVISO

Il Comune di Castelbuono intende individuare, attraverso indagine esplorativa, una figura professionale avente i requisiti di cui al presente avviso per l’espletamento dei compiti di “Data Protection Officer” – “Responsabile della Protezione Dati” D.P.O. – R.P.D., e di servizi vari di supporto attuativi del regolamento U.E. 679/2016 (GDPR) in G.U.U.E. 4 maggio 2016.

Art. 2 – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

1. La modalità di affidamento è quella diretta prevista dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii., tenuto conto dei curricula presentati e delle offerte economiche proposte dai partecipanti.

Art. 3 – DESCRIZIONE DEL CONTRATTO

1. L’affidamento dell’incarico comporta lo svolgimento di tutte le attività previste per il D.P.O./R.P.D. dal Regolamento Europeo 679/2016 ed, in particolare, i compiti di cui all’art. 39 del medesimo Regolamento, ovvero:

informare e consigliare il titolare del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell’Unione relative alla protezione dei dati;

sorvegliare l’osservanza del Regolamento UE, delle altre disposizioni dell’Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare in materia di protezione dei dati personali, inclusi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento;

fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del Regolamento;

cooperare con l’autorità di controllo e fungere da punto di contatto con la stessa per le questioni connesse alla protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa;

fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Il predetto affidamento ha ad oggetto, altresì, le seguenti ulteriori attività:

valutazione dell’attuale stato di adeguamento privacy dell’Ente, pianificazione del percorso più adeguato per adempiere agli ulteriori obblighi previsti dal Regolamento UE (G.D.P.R.), predisposizione moduli e atti vari e supporto per:

Verifica dei regolamenti in materia di privacy

Classificazione dei Dati Personali

Classificazione dei Trattamenti

Valutazione del rispetto dei Principi Privacy

Progettazione nel rispetto della Privacy by Design e Privacy by Default

Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati

Definizione delle misure di sicurezza • Adozione di Codici di Condotta Privacy

Tenuta del Registro delle attività di trattamento (Registro Privacy)

Verifica delle nomine dei Responsabili del Trattamento Dati

Redazione di informativa privacy e consenso privacy

Redazione di procedure per la violazione dei dati personali (Data Breaçh)

Redazione di procedure per l’esercizio dei Diritti dell’Interessato

Adempimento degli obblighi privacy in materia di Profilazione

Consultazione Preventiva, Comunicazioni e Notifiche al Garante Privacy

Reclami e Ricorsi al Garante Privacy

L’incarico comporterà la presenza del DPO nel Comune di Castelbuono almeno una volta al mese per 3 ore, per un minimo, pertanto, di 12 volte l’anno; La mancata presenza verrà decurtata dall’importo dell’incarico per un dodicesimo per ogni assenza mensile.

Art. 4 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L’incarico è affidato per anni due e dovrà essere svolto secondo gli obblighi previsti dall’art. 37 del regolamento europeo. L’eventuale proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 5 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI ORDINE PREFERENZIALE

1. Ai fini della partecipazione al presente avviso è richiesto il possesso di:

a. Laurea Specialistica, Magistrale o equipollente

b. requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., i quali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo dell’incarico, con particolare riguardo alle previsioni di cui al co. 3;

c. conoscenza approfondita del regolamento europeo 679/2016; formazione acquisita ed esperienze maturate nell’ambito delle conoscenze, delle competenze e delle attività inerenti al settore del trattamento dei dati personali; familiarità con le tecnologie informatiche (requisiti comprovati dal curriculum vitae. Non sono richieste attestazioni formali o iscrizione ad appositi albi professionali).

2. L’accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporta l’esclusione dalla procedura.

3. Costituiscono requisiti di ordine preferenziale:

a. avere maturato esperienze lavorative con enti pubblici per almeno un anno

Art. 6 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La manifestazione d’interesse, redatta in carta semplice secondo lo schema annesso al presente avviso e con gli allegati ivi previsti, dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 20 Aprile 2021 a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo comune.castelbuono@pec.it o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mani all’ufficio protocollo al seguente indirizzo: Comune di Castelbuono (PA) – Via S. Anna, 25 – cap. 90013. Il termine indicato deve intendersi come perentorio e le eventuali domande pervenute oltre la scadenza non saranno riconosciute valide. Il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora lo stesso, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. Non farà fede il timbro postale. Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, il committente si riserva la facoltà di affidare all’unico concorrente partecipante. La domanda di partecipazione non determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante alla prosecuzione della procedura.

Art. 7 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

L’affidatario:

a. osserverà, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Codice di Comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ed al Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Castelbuono;

b. ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010, assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui a detta normativa;

c. dichiarerà di non aver concluso e di impegnarsi a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver conferito e di impegnarsi a non conferire incarichi, a pena di nullità dell’affidamento, nei successivi tre anni, ad ex dipendenti che abbiano esercitato per conto del Comune di Castelbuono poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti; nonché, di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, essa determinerà la nullità del contratto e il divieto di contrarre con l’Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento illegittimo;

d. dovrà adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza ed in assenza di conflitti di interesse.

Art. 8 – RECESSO

1. Le parti possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento del contratto e comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere comunicato alla controparte con un preavviso non inferiore a 30 giorni a mezzo lettera raccomandata o PEC.

2. La parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso.

3. In caso di recesso dal contratto, all’affidatario spetterà il pagamento del solo compenso per le prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal committente.

Art. 9 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Se l’affidatario non adempierà ad una delle prestazioni previste, il Comune potrà risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 1456 del Codice Civile.

2. In caso di risoluzione del contratto, all’affidatario spetterà il pagamento del solo compenso per le prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal committente.

Art. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Segretario Generale Dott.ssa Ficano Domenica

Art. 11 – PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONI

1. Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito internet del Comune all’indirizzo: http://www.comune.castelbuono.pa.it/

2. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il responsabile del procedimento: il Segretario Generale Dott.ssa Ficano Domenica – Tel. 0921.671013 (int.235)

3. Il Comune di Castelbuono si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo.

4. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, d’appalto né sono previste graduatorie e attribuzioni di punteggi trattandosi solo di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di un contraente nel rispetto dei principi summenzionati di cui all’art. 4 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. ed al Regolamento UE 679/2016.

2. I dati personali indicati dai candidati saranno raccolti in banche dati, automatizzate e cartacee, trattati anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 5 del GDPR 679/2016 (liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza), esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto e per le successive attività inerenti all’eventuale assunzione/ incarico/affidamento (in base all’oggetto della procedura), nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali.