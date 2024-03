Bando di “In Cibo Civitas” che premia le iniziative volte a promuovere una cultura sostenibile del cibo

Dal 25 marzo al 3 maggio 2024 è possibile accedere al fondo re-granting del progetto In Cibo Civitas: Empowerment, Azioni, Territorio per una cittadinanza che nutre il futuro che mira a premiare e sostenere idee progettuali innovative e concrete per promuovere l’economia circolare del cibo e i sistemi alimentari sostenibili.

Possono partecipare al bando le attività formali e non formali basate nelle regioni coinvolte dal progetto: Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e Sicilia. Con un fondo premiante complessivo di 32.000 euro, suddivisi in 8.000 euro per regione, il bando mira a premiare le iniziative volte a informare e coinvolgere la cittadinanza sulle tematiche cruciali del progetto. Eventi, workshop, video, podcast e festival sono solo alcune delle iniziative che potrebbero ricevere supporto finanziario per dare vita alle proprie proposte.

La call è stata aperta il 25 marzo 2024, con scadenza fissata per il 3 maggio 2024 alle 17.00.

Le candidature dovranno essere presentate compilando il form disponibile al link [ https://forms.gle/ZwYCqVgG2H611bzf9 ], allegando un video di presentazione dell’idea e del team di progetto, nonché tutti gli allegati ritenuti utili a documentare la fattibilità dell’idea presentata.