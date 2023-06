Bando Imprese MiC Piccoli Borghi per imprese da costituirsi ad Isnello

l Comune di Isnello, vincitore del Bando MiC “Piccoli Borghi” a valere sul PNRR col progetto “ITINERA” per la riqualificazione culturale e sociale, è destinatario di un ulteriore fondo di € 645.664,03 finalizzato a favorire il recupero del tessuto economico-produttivo locale.

📌 Le domande potranno essere presentate a partire dall’8 giugno 2023 fino all’11 settembre 2023.

L’avviso si rivolge a micro, piccole e medie imprese interessate a promuovere in modo innovativo la rigenerazione dei piccoli Comuni attraverso l’offerta di servizi rivolti alla popolazione locale e ai visitatori.

I progetti dovranno avere a cuore la sostenibilità ambientale delle soluzioni proposte facendo attenzione alla riduzione delle emissioni inquinanti, alla riduzione dei consumi, allo smaltimento dei rifiuti, e promuovendo modelli di economia circolare.

Nello specifico possono presentare domanda:

📌 micro, piccole e medie imprese che presentano iniziative imprenditoriali in forma singola o in aggregazione, già costituite o che intendono costituirsi in forma societaria di capitali o di persone, ivi incluse le ditte individuali e le società cooperative

📌 le associazioni non riconosciute, le organizzazioni dotate di personalità giuridica non profit, nonché gli Enti del Terzo.

📌 le persone fisiche che intendono realizzare un’attività da localizzare nei comuni/borghi storici assegnatari di risorse per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale, purché esse, entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni, facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta costituzione dell’impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alle agevolazioni.

📌 le imprese agricole per iniziative non riconducibili ai settori della produzione primaria dei prodotti agricoli

👉🏻 Sono ammissibili le spese, al netto dell’IVA, concernenti le seguenti voci di investimento:

🔴 impianti, macchinari, attrezzature, arredi e mezzi mobili, purché strettamente necessari e collegati al ciclo di produzione o erogazione dei servizi;

🔴 beni immateriali ad utilità pluriennale, limitatamente a programmi informatici, brevetti, licenze e marchi, certificazioni, correlate all’iniziativa da realizzare.

🔴 opere murarie e impianti generali di servizio fino al limite massimo del 40% dell’iniziativa di spesa ammissibile, per l’adeguamento alle condizioni necessarie alla realizzazione dell’investimento proposto e finanziato, delle sedi operative

Sono ammissibili anche le seguenti spese di capitale circolante, fino al limite massimo del 20% della spesa ammissibile:

🔴 materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti connessi al processo produttivo;

🔴 utenze relative alle unità locali oggetto dell’iniziativa imprenditoriale di investimento;

🔴 canoni di locazione relativi alle unità locali oggetto dell’iniziativa imprenditoriale;

🔴 prestazioni di servizi connesse all’attività agevolata;

🔴 costo del lavoro dipendente da assumere a seguito della realizzazione dell’iniziativa imprenditoriale che non benefici di altre agevolazioni.

📌 Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura massima del 90% e per un importo massimo del contributo pari a 75.000,00 €.

Tale percentuale è elevabile al 100% nel caso di:

👉🏻 nuove imprese, da costituirsi entro 60 giorni dal provvedimento di concessione del contributo;

👉🏻 imprese già costituite a prevalente titolarità giovanili e/o femminili.

📌 I progetti proposti possono avere un valore massimo di 150.000,00 euro e dovranno essere avviati dopo la presentazione della domanda.

La durata massima prevista è di 18 mesi a partire dalla data di accettazione del provvedimento di ammissione.

Tutti i progetti dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2025.

Il bando è disponibile a questo link 👉🏻 https://urly.it/3vn-b

Nelle prossime settimane si svolgeranno degli incontri esplicativi con la cittadinanza e il comprensorio al fine di rendere note le potenzialità economiche e produttive del progetto.