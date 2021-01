Bando per il sostegno di investimenti privati nelle strutture per anziani

Si comunica che l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali ha pubblicato sulla G.U.R.S. n.60, l’Avviso PO FESR 2014-2020 – SNAI MADONIE – Azione 9.3.5.: Approvazione Avviso per la concessione di “Aiuti per sostenere gli investimenti privati nelle strutture per anziani e persone con limitazioni nell’autonomia”.

Il termine di scadenza entro il quale i progetti dovranno essere presentati all’Assessorato Regionale alla Famiglia è il 2 Febbraio 2021.

Si allegano al presente:

Avviso Azione 9.3.5 Strutture Anziani

Allegati 1 e 3 dell’Avviso 9.3.5 SNAI Madonie.

L’Assessore alle Politiche Sociali

F.to Anna Lisa Cusimano