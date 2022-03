Battute di caccia annunciate ma non eseguite. Riflessioni di un lettore

Ascolta l'articolo

(Di Giuseppe Abbate) – Gli hobby a Castelbuono (ma sicuramente anche altrove) si sono arricchiti di una nuova unità : LE BATTUTE DI CACCIA AI SUIDI, virtuali naturalmente perché vengono pomposamente annunciate e non eseguite.

In particolare mi riferisco a quelle annunciate per i giorni 4 e 5 marzo nelle contrade Piano Grande , Portella Pero, Tornisia, ecc. In queste giornate, nelle predette contrade, nessuna battuta di caccia , nessuno sparo, nessun cacciatore. L’annuncio per le stesse contrade è stato replicato il 6 marzo per il giorno dopo. In tale giornata nessuna battuta di caccia !!! Nelle tre giornate annunciate zero assoluto. Così la gente attendeva alle proprie occupazioni convinta ,ormai, che tali annunci sono solo virtuali. Mi reco quotidianamente in una delle superiori contrade con i miei cani per attendere alle mie occupazioni e però, ossequioso agli avvertimenti ed alla pericolosità, che in presenza di vere battute di caccia comporta la presenza di persone ed animali per l’uso di armi speciali , ho evitato di recarmi in campagna con ovvio disappunto mio e dei miei cani che non hanno potuto scorazzare liberi e senza pericolo.

Qualche riflessione in merito :