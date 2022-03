BBC Radio London parla di Ypsigrock consigliandolo tra i due festival mondiali da vedere

Ascolta l'articolo

Ypsigrock – il noto festival di Castelbuono di rilievo internazionale – è stato citato nel corso di un programma della BBC Radio London condotto da Claira Hermet per Salma El-Wardany grazie all’intervento della corrispondente musicale Roisin O’Connor del quotidiano inglese The Independent (media partner del nostro festival nel 2019).

Commentando la line up di Glastonbury – il più importante festival al mondo, famoso anche per i suoi introvabili biglietti di ingresso – è stato chiesto a Roisin O’Connor quali festival consiglierebbe in alternativa a Glastonbury e la giornalista ha citato il NOS Alive di Lisbona e il nostro Ypsigrock spiegando il fascino del Castello e la regola che nessuno può suonare due volte.

A darne notizia è stata Marcella Campo – responsabile della comunicazione del festival – con un post nel gruppo Facebook di Ypsi & Love.