Bene l’archiviazione ma i cittadini aspettano ancora l’acqua

Siamo molto contenti per il sindaco per questa buona notizia dell’archiviazione di un procedimento penale a carico della sua amministrazione.

Come dice giustamente il sindaco, è importante risolvere i problemi idrici di cittadini e degli operatori economici.

Dal sindaco, invece, oltre all’entusiasmo per l’archiviazione, ci aspetteremmo una più attenta analisi della situazione idrica che sopporta Castelbuono da troppo tempo, in cui l’autobotte è l’unica salvifica soluzione dell’emergenza mai risolta.

Ci sarebbe stato tutto il tempo e adesso anche le risorse – a proposito, a che serviranno 700 mila euro di mutuo per i contatori? – per far sì che l’autobotte la smettesse di essere l’unico marchio di fabbrica di Castelbuono per la soluzione dei problemi rispetto alle realtà di tutti gli altri comuni.

A quel punto, i cittadini potrebbero davvero festeggiare insieme alla loro amministrazione.