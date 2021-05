Bentornata Gardensia 2021 – La Consulta Giovanile di Castelbuono a fianco di AISM

Siamo fortemente convinti che la ricerca scientifica in Italia vada sostenuta molto più di quanto si faccia oggi per i risvolti positivi che porta con sé in termini di salute e benessere sociale. Lo dimostrano le vicende legate alla pandemia ancora in corso: l’incremento esponenziale di risorse economiche stanziate – da parte della Comunità Internazionale – per lo sviluppo del vaccino contro il virus SARS-CoV-2 ha determinato le sorti delle vite di milioni e milioni di cittadini. Infatti, grazie alla concentrazione di tali notevoli risorse, oggi, possiamo credere nella Speranza di un Domani ricco di abbracci e sorrisi non “mascherati”.

Dunque, è con questa consapevolezza che abbiamo deciso di offrire il nostro contributo alla ricerca per sconfiggere la Sclerosi Multipla partecipando all’evento “Bentornata Gardensia 2021”, con cui si chiuderà la Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla organizzata dalla AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) e che vedrà come protagonista la Gardenia .

Ogni anno, in Italia, la Sclerosi Multipla colpisce circa 3.400 persone: è una malattia cronica, imprevedibile e spesso progressivamente invalidante; una delle più gravi a carico del sistema nervoso centrale. Ci colpisce e allo stesso tempo ci stimola a sostenere AISM, il dato secondo cui il 50% delle persone con SM è giovane e riceve la diagnosi quando ancora non ha compiuto i 40 anni, in un periodo della vita ricco di progetti e aspettative.

La ricerca scientifica, oggi, è l’unica arma per sconfiggerla.

Vi aspettiamo, allora, domenica 30 maggio 2021 – in occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla (celebrata in 70 paesi del mondo) – dalle ore 10.30 fino alle ore 13:00, in Piazza Margherita, per ritirare la Gardenia che avrete prenotato o per ricevere quelle ancora disponibili fino ad esaurimento scorta con una donazione pari a 15 € cad.

Invitiamo chi vuole aderire all’iniziativa a prenotare la propria Gardenia contattando, anche tramite WhatsApp, i recapiti telefonici 388 361 4502 (Sabrina) – 329 947 6149 (Antonella) oppure inviando una mail a comconsultacastelbuono@gmail.com. Non esitate a contattarci per ogni altro tipo di informazione, torniamo a colorare le piazze con la Gardenia!

#MSconnections

La Consulta Giovanile di Castelbuono