Biscotti Tumminello, una nuova “casa” per la produzione dei celebri biscotti

(Cronachedigusto.it) – I biscotti “made in Castelbuono” della Tumminello, hanno una nuova casa. L’azienda ha inaugurato la nuova sede produttiva nell’area artigianale del paese madonita, dove è stata trasferita tutta la produzione di biscotti e pasticcini nati da una selezione delle migliori materie prime siciliane e che l’hanno resa celebre facendola diventare da piccola bottega di paese, una realtà artigianale apprezzata in Italia e all’estero.

In questa intervista, Giovanni Tumminello, responsabile della produzione, racconta aspettative e novità dell’azienda che recentemente Il Sole 24 Ore ha inserito nella lista “Stelle del Sud Italia 2024“, che comprende le imprese che hanno registrato una notevole crescita del fatturato e del numero dei dipendenti.