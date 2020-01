Botta e risposta tra Amministrazione e Pro Loco, è scontro aperto

Non si è fatta attendere la risposta di del Presidente Cusimano sulla pagina FB del Comune nella quale ha chiesto al Sindaco, che è ormai “offuscato soltanto da una violenta animosità”, le ragioni di queste falsità e di queste offese dichiarate in pubblico, visto che ha soltanto supposto e auspicato che il taglio degli alberi fosse avvenuto a regola d’arte e di legge, nello specifico il Sindaco:

“1. Ha affermato che la Pro Loco ha presentato denuncia ai Carabinieri sul taglio degli alberi del Parco delle Rimembranze: falso, ha detto tutto il contrario.

2. Ha dichiarato che ha dato disposizioni al taglio perché secchi: falso, allego alcune foto (vedi in basso) di tronchi in perfetto stato vegetativo”

Ha poi precisato che il contributo complessivo ricevuto dal Comune ammonta a soli 8.500 euro che sono serviti per cofinanziare eventi dal costo di 7.000 euro e il compimento dei lavori nel Parco delle Rimembranze nell’ambito del progetto Tutti Inclusi di Fondazione con il Sud per un costo totale di 40.000 euro, sottolineando che il Sindaco – o per lui, il suo insegnante di italiano – ha totalmente frainteso il senso delle parole spese dalla Pro Loco sulla vicenda.